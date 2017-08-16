В 2017 году средняя зарплата работников культуры в Коми будет повышена почти на треть

В Республике Коми выполнено поручение Президента России по повышению заработной платы работникам отрасли культуры, сообщает пресс-служба главы РК.

В 2017 году средняя зарплата по отрасли будет повышена почти на треть, что позволит максимально приблизить её до уровня средней по республике. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

"В соответствии с майскими указами Президента и Вашими поручениями по их исполнению, Сергей Анатольевич, принято решение о повышении в этом году заработной платы работникам культуры на 28,8%. Таким образом средний размер зарплаты по отрасли будет доведён до уровня 90% от средней по Республике Коми. Этот показатель мы должны были достигнуть в 2017 году, и мы его достигли. В ближайшее время средства на повышение зарплат будут направлены в муниципалитеты, и работникам отрасли будет произведён перерасчёт заработной платы", - сообщил С.Емельянов, отметив, что повышение заработной платы работникам отрасли культуры обеспечено за счёт увеличения её окладной части.

"Впервые за долгое время мы решили этот непростой, но очень важный для работников культуры вопрос. И на этом нельзя останавливаться. Работа по повышению заработной платы бюджетникам должна быть продолжена как в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, так и в рамках общих задач по обеспечению достойных условий проживания в нашей республике", - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Напомним, ранее было принято решение об увеличении размеров повышения окладов педагогическим работникам системы дополнительного образования детей.