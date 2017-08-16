В Вуктыле в стадии завершения два народных проекта в сфере предпринимательства

В 2017 году на территории городского округа "Вуктыл" реализуются проекты в сфере предпринимательства, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет", получившие субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования городского округа "Вуктыл".

Мониторинг реализации проектов провели руководитель администрации городского округа Виктор Крисанов и депутат Государственного Совета Республики Коми Валентина Терехова.

О ходе реализации проекта "Модернизация столярного цеха" рассказал Валентин Халаимов, генеральный директор ООО "Практика плюс". Проект предполагает создание производства столярных изделий на базе лесоперерабатывающего предприятия.

У предприятия уже есть помещение, подготовленное под сушильную камеру, а в рамках проекта планируется ее доукомплектование. Закуплены комплектующие, пневматическая вайма для склеивания мебельных щитов и столярные инструменты. Рассказывая о том, что из оборудования уже закуплено, В.Халаимов не просто показал, но и рассказал о его предназначении и планах использования в работе.

Организация более глубокой переработки древесины позволит насытить внутренний рынок столярными изделиями, позволит городу проявить свою индивидуальность посредством изготовления сувенирной продукции с эмблемой города или любой другой атрибутикой, у жителей появится возможность заказа бытовой утвари по индивидуальным размерам, вплоть до изготовления изделия по фотографии.

Планов у молодого предпринимателя очень много: это и изготовление скамеек, и сборка мебели по собственным эскизам, и создание сувенирной продукции с символикой Вуктыла. Но пока столярный цех – это его хобби. По итогам реализации проекта будет видно, насколько это производство будет востребовано у нас. А в ближайших планах – участие в ВДНХ Республики Коми с продукцией собственного столярного цеха, причём такое участие, чтобы наш город заметили.

Среди проблем в реализации проекта В.Халаимов отметил то, что всё оборудование, которое они закупают, сугубо специализированное и производится разными фирмами. Соответственно, и сроки поставки у каждой фирмы – разные. Но в срок реализации проекта они укладываются. На сегодняшний день проект реализован более чем на 70%.

В.Терехова и В.Крисанов, подводя итог мониторингу проекта, отметили, что ещё не раз навестят предприятие с целью контроля за расходованием государственной субсидии. И попросили предпринимателя обращаться к ним в случае возникновения проблем в ходе реализации проекта. "Мне нравится ваше отношение к проекту, ваши планы достойны исполнения. Хочу сказать, что вы большие молодцы, и я надеюсь, что продукция вашего производства будет востребована. Мне очень понравилась идея по созданию сувенирной продукции из дерева с символикой нашего города, это действительно важно и нужно. Может быть, вам стоит рассмотреть вариант с созданием собственного небольшого магазинчика по продаже сувениров? А ещё я желаю вам удачного выступления в рамках ВДНХ", – подчеркнула В.Терехова. В.Крисанов в ходе мониторинга переговорил с предпринимателем по поводу разработки лавочек для обустройства городской площади и обсудил благотворительную деятельность организации. Помимо высокой оценки планов по развитию деревообрабатывающей отрасли, руководитель администрации отметил, что разработка сувенирной продукции с символикой города позволит ещё раз подчеркнуть значимость Вуктыла для республики.

Следующий проект – "Производство и реализация продуктов перепеловодства", инициатором которого является субъект малого и среднего предпринимательства – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Вячеслав Муравьев.

Он рассказал о том, какое оборудование уже приобретено в рамках проекта, подробно остановившись на грануляторе и экструдере. У него для организации производства уже есть соответствующее помещение, подготовленное для выращивания перепелов. Приобретены клетки, перосъемная машина, гидропонная установка, а буквально на днях ожидается заключительная поставка оборудования. После установки всего оборудования будут закуплены перепела, для начала – 500 голов, а дальше востребованность покажет. Проект реализован уже на 85%. Крайний срок реализации проекта – 30 сентября 2017 года.

Организация производства и реализация продуктов перепеловодства дадут возможность населению использовать в своем рационе питания диетические продукты: яйцо перепелиное и мясо перепелов. Птицеферма на 500 голов перепелов позволит насытить потребительский рынок городского округа "Вуктыл" и удовлетворить спрос населения в данном виде продовольственных товаров. Помимо этого, В.Муравьев уже задумывается о том, чтобы не только реализовывать продукцию будущей фермы, но и создать новое производство на её основе. Например, начать выпускать свой майонез на перепелиных яйцах…

В.Крисанов и В.Терехова поблагодарили предпринимателя за обстоятельный рассказ и напомнили ему о том, что в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств или препятствий в ходе реализации проекта он может обратиться к ним за помощью. Также В.Терехова помогла В.Муравьеву в решении вопроса по подключению к водоснабжению, пишет "Сияние Севера".