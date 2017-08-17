Вспомнить все: тест к 96-летию Республики Коми

"Комиинформ" начинает цикл тестов на знание малой родины, посвященный 96-летию Коми, "Вспомнить все". Первой темой для проверки знаний стала главная площадь региона – Стефановская.

Долгие годы она является центром притяжения жителей города: на ней проводятся ключевые праздники, концерты, ярмарки, фестивали. Стефановская площадь и в будние дни полна людей: летом дети и взрослые катаются на велосипедах, роликах, скейтбордах, а зимой люди приходят к ледовому городку, катаются на горках и любуются новогодней елкой.

Но мало кто знает, какова история самой главной площади региона. Чтобы узнать больше, мы предлагаем пройти наш краеведческий тест.