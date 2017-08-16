Дети-подельники: в Сыктывкаре задержали велосипедных воров

16 августа 2017 года, 10:58 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратился местный житель с сообщением, что у него пропал велосипед марки "Dynamic", оставленный в подъезде дома.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались родные братья, 2006 и 2007 годов рождения. Подростки воспользовались тем, что владелец велосипеда оставил имущество в открытом доступе и похитили транспорт. Родным несовершеннолетние пояснили, что велосипед они якобы нашли.

Кроме того, полицейские выяснили, что у мальчиков есть еще два велосипеда "Stels 310" и "Скиф". При проверке номеров оказалось, что оба транспортных средства заявлены как похищенные. Также в распоряжении подозреваемых находился сотовый телефон, по описанию считавшийся пропавшим. После проверки информация подтвердилась.

Несовершеннолетние правонарушители дали признательные показания. Похищенное имущество возвращено законным владельцам. Подростки будут поставлены на профилактический учет.

МВД по Республике Коми рекомендует владельцам двухколесных транспортных средств не оставлять их без присмотра на длительное время как в подъездах домов, так и на улицах, около магазинов и в других общественных местах. Необходимо технически укреплять места хранения велосипедов (гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т.д.). Не стоит давать свой велосипед для пользования незнакомым или малознакомым лицам.

Следует знать и помнить, что предотвратить хищение двухколесного транспортного средства можно, если использовать для его защиты специальные противоугонные устройства, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: велосипед, кража
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:31 15.08.2017
Ухтинец утонул в луже
09:56 15.08.2017
Пропавшего жителя Прилузья нашли в Кирове
09:20 15.08.2017
В лесном массиве в Усинске обнаружено тело женщины


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео