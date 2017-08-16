Дети-подельники: в Сыктывкаре задержали велосипедных воров

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратился местный житель с сообщением, что у него пропал велосипед марки "Dynamic", оставленный в подъезде дома.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались родные братья, 2006 и 2007 годов рождения. Подростки воспользовались тем, что владелец велосипеда оставил имущество в открытом доступе и похитили транспорт. Родным несовершеннолетние пояснили, что велосипед они якобы нашли.

Кроме того, полицейские выяснили, что у мальчиков есть еще два велосипеда "Stels 310" и "Скиф". При проверке номеров оказалось, что оба транспортных средства заявлены как похищенные. Также в распоряжении подозреваемых находился сотовый телефон, по описанию считавшийся пропавшим. После проверки информация подтвердилась.

Несовершеннолетние правонарушители дали признательные показания. Похищенное имущество возвращено законным владельцам. Подростки будут поставлены на профилактический учет.

МВД по Республике Коми рекомендует владельцам двухколесных транспортных средств не оставлять их без присмотра на длительное время как в подъездах домов, так и на улицах, около магазинов и в других общественных местах. Необходимо технически укреплять места хранения велосипедов (гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т.д.). Не стоит давать свой велосипед для пользования незнакомым или малознакомым лицам.

Следует знать и помнить, что предотвратить хищение двухколесного транспортного средства можно, если использовать для его защиты специальные противоугонные устройства, сообщает пресс-служба МВД по Коми.