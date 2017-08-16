Участники проекта "Мы рядом" погрузились в телевизионную "кухню" и побывали в роли настоящих ведущих

После небольшого перерыва на летние каникулы проект для людей с инвалидностью "Мы рядом" возобновил свои акции для его участников.

На этот раз мы встретились на республиканском телеканале "Юрган", где участникам проекта "Комиинформа" показали телевизионную "кухню". Ребята побывали там, куда пускают не всех и на какое-то время стали настоящими ведущими выпуска новостей.

Для начала гендиректор "Юргана" Александр Кузнецов рассказал немного о самой телекомпании. Одному из ведущих информационных ресурсов региона в прошлом году исполнилось 15 лет. Вещать он начал в 2001-м, как раз в дни 80-летия государственности Коми.

Тогда эфиры длились по полчаса в день, а 5 ноября того же года началось постоянное вещание. "Раньше у нас не было собственного программирования. Был сетевой партнер - федеральная телекомпания "Рен ТВ". С этого и начали..." - пояснил генеральный директор телеканала.

Сегодня у "Юргана" свое программирование и он вещает 20 часов в сутки. При этом 13 часов приобретаются у федерального поставщика - это российские художественные и документальные фильмы, а также мультфильмы. 7 часов канал производит сам. Вещание идет с 6 утра до 2 часов ночи.

У телеканала сегодня - около тридцати телевизионных проектов. Также есть радио "Юрган", которое вещает в сети интернет и имеет сегодня около десяти своих проектов.

На канале работают более 130-ти человек. Аналоговым сигналом покрывается более 90% территории Коми. В день на "Юргане" выходит восемь информационных программ, кроме того - интерактивные.

"Хотелось бы увидеть внутреннюю кухню, как все на самом деле происходит", - заявили участники проекта 2Мы рядом", после чего им показали "сердце" телеканала - павильон.

Здесь ребята узнали о технической части работы телевидения. Эфирная зона составляет порядка 700 "квадратов". В 2012-м "Юрган" переехал здание на Карла Маркса. При переезде полностью переоборудовали аппаратно-программный комплекс.

"Чем больше павильонные площади, тем больше у канала возможностей производить качественный контент", пояснили гостям.

Новый аппаратно-программный блок может работать в hd-формате. У канала есть оборудование, позволяющее выходить в эфир в 3G-формате через мобильных операторов.

"Если кто видел 9 мая парад на Стефановской, он действительно шел в прямом эфире. Работал передвижной комплекс и передавал события в реальном времени", - рассказали на телеканале.

После вводной экскурсии гости смогли задать вопросы. Первое, что их заинтересовало - что стало со старыми кассетами, на которые раньше снималось видео. Ребятам пояснили: все самое важное "загнали" в архивы, так что видео сохранилось.

Одним из самых интересных развлечений для участников проекта стала проба на роль ведущего. Сидя за столом там, где и находятся настоящие ведущие программы "Время новостей", участники проекта читали новостной текст с суфлера.

Поначалу ребята отнеслись к этому совсем не как к развлечению, сильно волновались, но позднее немного расслабились и начали шутить друг над другом.

"Ну что ты, Саша, сел в такую позу, как будто рубль снова рухнул", - звучало в студии.

Со смехом и шутками "ведущие" отвели свои выпуски.

Также на "Юргане" рассказали, как происходит запись выпуска погоды. Чуть позже ребята наблюдали за настоящим процессом, уже зная из рассказов сотрудников телеканала, что погода "пишется" на синем фоне, а весь красивый задний план вставляется позднее.

Специально для незрячих участников проекта провели небольшую экскурсию по радио и студии звукозаписи. Им, как никому другому, было интересно погрузиться в мир звука.

По завершении экскурсии по телеканалу, участники обсудили ее за чаем, подчеркнув, что представляли себе телевизионный процесс совсем иначе. В жизни все оказалось и сложнее, и интереснее.

"Комиинформ" благодарит за помощь в проведении акции:

- Телеканал "Юрган" и радиоканал "Юрган" за общение и интересную экскурсию;

- ГУ МЧС России по Республике Коми за предоставленных на акцию волонтеров из числа своих сотрудников;



- ГБУ РК "Центр по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывкара за транспорт и заботливых водителей;

- председателя Коми региональной общественной организации "Объединение азербайджанцев в Республике Коми" Асифу Исмаилову за вкуснейший десерт для чаепития.