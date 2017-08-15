У храма в Усть-Усе появится звонница

15 августа 2017 года, 16:20 | Усинск
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

Звон на все лады в скором времени будет сопровождать службы в храме Святой Животворящей Троицы в старинном селе Усть-Уса городского округа "Усинск". Для его звонницы при поддержке нефтяников приобрели семь колоколов.

Прежние колокола (или кампаны) были спущены со звонницы в 1932 году – тогда усть-усинская церковь разделила печальную судьбу многих других православных храмов в стране. Ее закрыли на многие десятилетия. Только в 1998 году восстановили сам храм, а звонницу – в 2012-2013 годы, и сделано это было на средства благодетелей из Усинска и сборы усть-усинских прихожан.

Новые кампаны, самый крупный из которых весит 700 килограммов, были изготовлены и доставлены в Усинск из Каменск-Уральского. Это стало очередным совместным проектом нефтяников и администрации муниципалитета в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией "ЛУКОЙЛ" и правительством Республики Коми. Перед отправкой колоколов в Усть-Усу их освящение провел в Усинске Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

– Это событие важно для всего Усинского района, прежде всего потому, что храм, где впервые в округе начали возноситься православные молитвы, обрел, наконец, звонницу, – отметил Владыка.– Звон колоколов призывает верующих к молитве и воодушевляет их. Надеемся, что освященные кампаны будут способствовать благочестивой жизни и благоденствию жителей села Усть-Усы и его окрестностей. И тем самым преемственность поколений, утраченная за годы гонений на Церковь, начнет восстанавливаться

После завершения молебна каждый его участник смог позвонить в один из колоколов. Одними из первых это сделали руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров.

Освящение кампанов совпало с еще одним светлым событием для верующих. Как раз в этот день в Усинск привезли из Ташкентской епархии иконы священномученика Киприана и святой мученицы Иустины с частицами их мощей, а также мощи архиепископа Крымского Луки, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ

  Ключевые слова: звонница
  Рубрика: Общество
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