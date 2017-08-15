В Воркуте обнаружено более 10 тонн контрафактного оленеводческого сырья

Россельхознадзор Коми в начале августа выявил в Воркуте более 10 тонн оленеводческого сырья – панты северного оленя, не имевшего сопроводительных документов.

Сотрудники ведомства оперативно выехали на место хранения контрафакта. В ходе проверки было установлено, что панты принадлежат предприятию, зарегистрированному в Москве.

Со слов представителей компании, первая партия товара собрана на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в районе Бованенково. Затем панты были доставлены на вертолете из Лабытнанги в Воркуту. Вторая партия сырья заготавливалась на территории Воркутинского района.

По данным Россельхознадзора РК, заявок от оленеводов и заготовителей оленеводческого сырья в Воркутинскую станцию по борьбе с болезнями животных не поступало. Сотрудники станции не выезжали в Большеземельскую тундру для осмотра северных оленей и контроля над заготовкой пантов.

По одной из версий, заготовленные партии оленеводческого сырья были ввезены в Воркуту для легализации и получения ветеринарных сопроводительных документов. Панты, снабженные документацией, предполагалось вывезти из Воркуты железнодорожным транспортом в Московскую область, где их реализовала бы специализированная организация.

На обе партии потенциально опасного оленеводческого сырья наложен арест, товар передан на ответственное изолированное хранение владельцу. Возбуждены административные расследования по ч. 1, 2 ст. 10.8 КоАП РФ, приняты меры обеспечения производства по делу в соответствии со ст.ст. 27.8, 27.14 КоАП РФ.

Напомним, в июле 2017 года в Воркуте у одного из предпринимателей пропало более пяти тонн оленеводческого сырья, находившегося на ответственном хранении в связи с возможным заражением вирусом сибирской язвы.