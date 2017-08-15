Союз архитекторов России заинтересовался конкурсом по разработке архитектурной концепции набережной в Сыктывкаре

15 августа 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Союз архитекторов России заинтересовался конкурсом по разработке концепции набережной в Сыктывкаре

На сайте авторитетного профессионального объединения размещено сообщение о старте приёма заявок на участие в конкурсе, объявленного мэрией Сыктывкара.

"Внимание со стороны Союза архитекторов России престижно и несомненно повышает значимость конкурса. Сайт Союза просматривают специалисты со всей России, так что это однозначно привлечёт дополнительное количество компетентных участников", - отметил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Также конкурс заинтересовал представителей отраслевых сайтов "Architime" и "Форма", на страницах которых также размещены приглашения поучаствовать в формировании архитектурной концепции набережной в Сыктывкаре.

Как сообщает пресс-служба мэрии, помимо российских специалистов, свои работы могут представить и зарубежные эксперты. География конкурса не ограничена, что позволит собрать максимальное количество интересных и оригинальных работ.

Напомним, 10 августа стартовал второй конкурс по разработке архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова. К участию в конкурсе приглашаются профессионалы в области архитектуры и строительства. Обязательным условием участия в конкурсе является учёт работ победителей первого конкурса идей оформления набережной, который был проведён мэрией города с 20 июня по 1 августа.

Оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри. Также их оценят жители города посредством интернет-опроса, итоги которого будут учитываться конкурсной комиссией.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Документы для участия в конкурсе могут быть направлены лично, либо почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 331 управление архитектуры, городского строительства и землепользования или по электронной почте: uaig-2004@mail.ru, с пометкой "Конкурс". Контактный телефон (8212) 294–197.

Комиинформ

  Ключевые слова: набережная, конкурс, архитектура
  Рубрика: Общество
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