Ухтинец утонул в луже
15 августа 2017 года, 18:15 | Ухта
В Ухте прохожие в районе бывшего ремонтно-механического завода обнаружили тело мужчины.
Следователи городского подразделения СУ СКР по Коми по факту произошедшего организовали проверку. Эксперты установили, что причиной гибели мужчины стало утопление. Тело обнаружили возле складских помещений рядом с лужей.
По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Ухтинца видели накануне ночью, он направлялся к знакомому.
Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, не выявлено.
Проверка по факту произошедшего продолжается.
Юлия Николаева
Ключевые слова: УРЗМ, труп, следователи, лужа
Рубрика: Происшествия
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