Персонал психоневрологического интерната сможет пользоваться порталом госуслуг

Специалисты "ЦИТ" и "МФЦ" помогли зарегистрироваться на портале госуслуг персоналу республиканского кочпонского психоневрологического интерната в Сыктывкаре. Выездная акция проведена представителями двух центров в рамках постоянной работы по популяризации получения госуслуг в электронной форме.

На этой неделе специалисты центра информационных технологий и многофункционального центра (офис "Мои документы") побывали в республиканском кочпонском психоневрологическом интернате. Коллектив учреждения выразил желание зарегистрироваться на gosuslugi.ru, чтобы иметь возможность в любое время суток оформлять на портале заказ госуслуг без необходимости посещения соответствующих госструктур и при этом оплачивать госпошлину со скидкой до 30 процентов, что возможно только при использовании электронной формы подачи документов.

По словам специалиста центра информационных технологий Юлии Никитиной, сотрудники интерната получили сразу же подтвержденную учетную запись, чтобы иметь доступ ко всем госуслугам. Кроме того, им розданы буклеты о наиболее популярных из них. Процедура оформления предельно проста и удобна, при этом на нее потребуется затратить совсем немного времени: от 5 до 15 минут.

Как отметили работники интерната, сразу после получения логина и пароля они проверят посредством портала состояние своих пенсионных счетов, а также удостоверятся в отсутствии задолженностей по налогам и исполнительным производствам. А если таковые будут выявлены, смогут их погасить через портал, воспользовавшись любой из популярных платежных систем.

Кстати, на портале можно оперативно оплатить и штрафы ГИБДД, поставить либо снять с техучета транспортные средства. Доступны и другие госуслуги: регистрация по месту жительства, получение свидетельств о рождении, браке, усыновлении или смерти, оформление охотничьего билета. Для родителей дошколят актуальна возможность быстрой постановки ребенка в очередь на детсад. Для пользователей всех возрастов портал служит помощником и в случае болезней: записаться на прием к врачу можно без посещения регистратуры поликлиники или больницы.

На портале при наличии подтвержденной учетной записи доступны свыше трех десятков госуслуг. Оформить их заказ можно не только с компьютера или планшета, но и с сотового телефона, скачав бесплатное мобильное приложение "Госуслуги".

Центр информационных технологий совместно с многофункциональным центром продолжают посещать трудовые коллективы учреждений здравоохранения и социальной сферы для регистрации на Госуслугах, сообщает пресс-служба ведомства.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.