Участнику проекта "Мы рядом" с помощью жертвователей удалось собрать на имитатор ходьбы треть суммы

Участнику проекта "Мы рядом" Антону Коновалову с помощью жертвователей удалось собрать на имитатор ходьбы "Имитрон" треть от необходимой суммы.

Как рассказал сыктывкарец "Комиинформу", на сегодня с помощью благотворителей для приобретения оборудования реабилитации собрано чуть более 68 тысяч рублей.

Осталось собрать почти 140 тысяч. Тогда мужчина сможет приобрести имитатор ходьбы, с помощью которого потихоньку начнет снова двигаться.

Напомним, в 2004-м году на 24-м году жизни Антон Коновалов попал в дорожную аварию. Так он получил закрытую осложненную травму поясничного отдела позвоночника, ушиб спинного мозга тяжелой степени, перелом L1, в результате которой стал инвалидом – колясочником.

Позже мужчина сломал ногу, когда вставал на коленоупор в брусьях. Через 8 месяцев - второй перелом.

Имитатор ходьбы "Имитрон" сыктывкарцу нужен для выполнения комплексных реабилитационных упражнений в вертикальной позиции. Необходимая сумма для приобретения оборудования составляет 208 000 рублей.

Как помочь Антону Коновалову: карта "Сбербанка": 639002289000563850 (Коновалов Антон Петрович).

Для того, чтобы с помощью телефона сделать перевод, вам нужно на номер 900 отправить сообщение: "ПЕРЕВОД 89091264342 (сумма)" текст имитрон.



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