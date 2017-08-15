Специалисты соцзащиты Сыктывдина помогают землякам получать медпомощь

Специалисты соцзащиты Сыктывдинского района в Год добрых дел становятся донорами и сопровождают жителей района в медучреждения.

Специалист отдела социальных гарантий и жилищных субсидий Центра соцзащиты Сыктывдинского района Марина Коснырева по приглашению специалистов станции переливания крови сдала донорскую кровь.

"Мне позвонили накануне вечером и попросили сдать кровь. Не сомневаясь, на следующее утро я поехала на станцию переливания крови. Возможно, моя кровь спасет кому-то жизнь, ведь сейчас такая помощь нужна многим людям. Тем, кто пострадал в авариях, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы", - пояснила Марина Коснырева.

Как отметили в Центре, работники учреждения планируют и дальше принимать участие в этом добром деле. Ранее донором становилась также заведующая отделением социальной помощи семье и детям Екатерина Шумилина.

Сотрудники отделения соцобслуживания на дому Центра соцзащиты оказывают поддержку в получении медпомощи жителям района, проживающим в труднодоступных населенных пунктах. В этот раз они помогли земляку с инвалидностью из деревни Разгорт. Соцработник сопроводил гражданина в медицинские учреждения села Выльгорт и Сыктывкара.

Как рассказали специалисты отделения, житель района с благодарностью принял предложенную ему помощь и отметил особую заботу со стороны социальной службы.

"Сотрудниками нашего учреждения реализовано уже немало добрых инициатив. В Центре постоянно проходит сбор вещей для нуждающихся граждан, проводятся развивающие мероприятия для детей, соцработники делают уборку у пожилых жителей района. Также мы подключились и к Году экологии – организовали сбор батареек и аккумуляторов для дальнейшей их утилизации", - сообщила заместитель директора Центра соцзащиты Елена Муравьева. На данный момент в учреждении проходит благотворительная акция "Собери ребенка в школу" по сбору школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.