Специалисты соцзащиты Сыктывдина помогают землякам получать медпомощь

15 августа 2017 года, 18:56 | Сыктывдинский

Специалисты соцзащиты Сыктывдинского района в Год добрых дел становятся донорами и сопровождают жителей района в медучреждения.

Специалист отдела социальных гарантий и жилищных субсидий Центра соцзащиты Сыктывдинского района Марина Коснырева по приглашению специалистов станции переливания крови сдала донорскую кровь.

"Мне позвонили накануне вечером и попросили сдать кровь. Не сомневаясь, на следующее утро я поехала на станцию переливания крови. Возможно, моя кровь спасет кому-то жизнь, ведь сейчас такая помощь нужна многим людям. Тем, кто пострадал в авариях, хирургическим больным, беременным женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы", - пояснила Марина Коснырева.

7.JPG

Как отметили в Центре, работники учреждения планируют и дальше принимать участие в этом добром деле. Ранее донором становилась также заведующая отделением социальной помощи семье и детям Екатерина Шумилина.

Сотрудники отделения соцобслуживания на дому Центра соцзащиты оказывают поддержку в получении медпомощи жителям района, проживающим в труднодоступных населенных пунктах. В этот раз они помогли земляку с инвалидностью из деревни Разгорт. Соцработник сопроводил гражданина в медицинские учреждения села Выльгорт и Сыктывкара.

Как рассказали специалисты отделения, житель района с благодарностью принял предложенную ему помощь и отметил особую заботу со стороны социальной службы.

"Сотрудниками нашего учреждения реализовано уже немало добрых инициатив. В Центре постоянно проходит сбор вещей для нуждающихся граждан, проводятся развивающие мероприятия для детей, соцработники делают уборку у пожилых жителей района. Также мы подключились и к Году экологии – организовали сбор батареек и аккумуляторов для дальнейшей их утилизации", - сообщила заместитель директора Центра соцзащиты Елена Муравьева. На данный момент в учреждении проходит благотворительная акция "Собери ребенка в школу" по сбору школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комиинформ

  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:54 15.08.2017
В Год добрых дел пожилым жителям Коми помогают по хозяйству
15:12 13.08.2017
"Новая генерация" провела мастер-класс для пажгинских юных футболистов
17:38 10.08.2017
К Году добрых дел Койгородском районе подключились чиновники, бизнесмены и волонтеры


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео