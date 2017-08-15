В Год добрых дел пожилым жителям Коми помогают по хозяйству

15 августа 2017 года, 12:31 | Сыктывдинский

В Год добрых дел пожилым жителям Коми помогают по хозяйству. Сотрудники социальных служб республики в свободное от работы время делают ремонт в домах пенсионеров и заготавливают для них веники для бани.

Специалист Центра соцзащиты Койгородского района Екатерина Курдина в рамках благотворительной акции "Чистота в каждом доме" сделала косметический ремонт у пенсионерки поселка Койдин Раисы Федоровны и её сына Игоря Николаевича, имеющего инвалидность.

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"Накануне на улице я встретила Игоря Николаевича Спросив как дела, узнала, что они с мамой делают в квартире небольшой ремонт. Раиса Федоровна сама побелила кухню и прихожую, а комнату, которая побольше, она не смогла, ведь пенсионерке около 70 лет. Тогда я предложила им свою помощь", - сообщила Екатерина Курдина.

Как рассказала специалист Центра, она побелила потолок в комнате, вымыла стены, полы и подбелила печь на кухне. Семья осталась довольна результатом и поблагодарила помощницу чашкой чая с пирогами.

В Прилузье соцработники также помогают пожилым в делах ремонта. Так, сотрудники соцзащиты района покрасили фасад дома труженику тыла Павлу Егоровичу Туркову. Ветеран выразил благодарность за оказанную помощь.

А воспитанники социально-реабилитационного центра Прилузья порадовали труженицу тыла Клавдию Григорьевну. Дети вместе с воспитателем собрали березовых веток, связали из них веники для бани и передали их пожилой землячке.

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"Мы ежегодно с нашими воспитанниками ходим в лес и собираем березовые ветки. Дети учатся правильно складывать их в банные веники", - рассказали сотрудники учреждения.

Подготовиться пожилым к зиме помогли и в селе Щельябож. Соцработник центра соцзащиты Усинска Надежда Вокуева заготовила березовые веники для труженицы тыла Елене Ивановне Каневой.

"Баня на селе – это первое дело, тем более пожилым она помогает справиться с многими недугами. А какая баня без веников. Но, к сожалению, не всем пенсионерам под силу самостоятельно заготовить этот банный инвентарь на период холодов. Помочь им в этом – дело полезное и нужное", - пояснили в Центре соцзащиты Усинска.

Комиинформ

  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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