В Яснэге открыли спортивную площадку

15 августа 2017 года, 14:27 | Сыктывдинский
Фото администрации Сыктывдинского района

В поселке Яснэг Сыктывдинского района открыли спортивную площадку в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, всего на территории района реализуются 15 народных проектов. Администрация Яснэга одна из первых приступила к реализации проекта в начале лета.

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Жители лесного поселка помогли с уборкой и обустройством территорий спортивных зон, установкой спортивных сооружений и тренажеров. Детям так не терпелось испытать конструкции, что администрации пришлось не раз заниматься заливкой оснований тренажеров.

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После открытия спортивной площадки и взрослые, и дети с удовольствием посещают спортивные комплексы под открытым небом.

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Для любителей активного образа жизни установили футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольный щит, лабиринт, а также комплекс уличных тренажеров.

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Спортивные тренажеры стали отличным дополнением к детским площадкам, обустроенным в предыдущие годы. Пока дети резвятся на игровой зоне, взрослые неподалеку могут заниматься на тренажерах.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: спортивная площадка, народный бюджет
  Рубрика: Общество
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