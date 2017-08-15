В Яснэге открыли спортивную площадку

В поселке Яснэг Сыктывдинского района открыли спортивную площадку в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, всего на территории района реализуются 15 народных проектов. Администрация Яснэга одна из первых приступила к реализации проекта в начале лета.



Жители лесного поселка помогли с уборкой и обустройством территорий спортивных зон, установкой спортивных сооружений и тренажеров. Детям так не терпелось испытать конструкции, что администрации пришлось не раз заниматься заливкой оснований тренажеров.

После открытия спортивной площадки и взрослые, и дети с удовольствием посещают спортивные комплексы под открытым небом.

Для любителей активного образа жизни установили футбольные ворота, волейбольная сетка, баскетбольный щит, лабиринт, а также комплекс уличных тренажеров.

Спортивные тренажеры стали отличным дополнением к детским площадкам, обустроенным в предыдущие годы. Пока дети резвятся на игровой зоне, взрослые неподалеку могут заниматься на тренажерах.