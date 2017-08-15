В Эжве при пожаре в многоквартирном доме спасли пенсионера

Вчера в эжвинском районе Сыктывкара при пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме спасли пенсионера 1952-го года рождения.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:11 14 августа. Пожарные подразделения прибыли на улицу Мира к дому №44 через пять минут.

В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в 17:43 минуты на площади четыре "квадрата".

Погибших в инциденте нет, уточнили в МЧС по Коми. Пожар начался с квартиры второго этажа. Его предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

Из этой же квартиры эвакуировали пожилого мужчину. С термическими ожогами второй степени его передали медикам. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.