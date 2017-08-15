В лесном массиве в Усинске обнаружено тело женщины

15 августа 2017 года, 10:17 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Усинский грибник в начале августа обнаружил в лесном массиве тело женщины.

Как сообщили "Комиинформу в Усинском следственном подразделении СУ СКР по Коми, возраст женщины примерно 55-70 лет. На одной из рук наложен гипс. Женщина перенесла операцию, которую в Усинске не делают. Кроме того, выяснилось, что она прошла операцию на мозг.

Эксперты установили, что гибель наступила в результате переохлаждения, хотя женщина была в одежде. Телесных повреждений и свидетельств о насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшей.

По факту произошедшего организована проверка.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: тело, перелом, операция, лес, женщина, грибник
  Рубрика: Происшествия
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