В лесном массиве в Усинске обнаружено тело женщины
15 августа 2017 года, 10:17 | Усинск
Усинский грибник в начале августа обнаружил в лесном массиве тело женщины.
Как сообщили "Комиинформу в Усинском следственном подразделении СУ СКР по Коми, возраст женщины примерно 55-70 лет. На одной из рук наложен гипс. Женщина перенесла операцию, которую в Усинске не делают. Кроме того, выяснилось, что она прошла операцию на мозг.
Эксперты установили, что гибель наступила в результате переохлаждения, хотя женщина была в одежде. Телесных повреждений и свидетельств о насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшей.
По факту произошедшего организована проверка.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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