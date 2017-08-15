За прошедшие сутки спасатели искали в тайге Коми двоих грибников. Поисковые операции завершились благополучно, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Вчера, 14 августа, специалисты ухтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на 14-й километр Ухта - Седью.

К ним поступило сообщение о том, что в этой местности пропал грибник 1988-го года рождения. Мужчина ушел в лес на "тихую охоту" еще позавчера.

Параллельно с поисковыми работами спасателей, потерявшийся сам вышел к населенному пункту.

Второй случай произошел в Сосногорском районе. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в лесу потерялась женщина 1952-го года рождения.

Близ Пожни она ушла собирать грибы и не вернулась. Пропавшую удалось благополучно найти вчера, 14 августа.