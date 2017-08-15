Спасатели эвакуировали с Приполярного Урала 14 туристов, в том числе троих детей

15 августа 2017 года, 7:23 | Печорский
Фото Ярославы Пархачёвой

Вчера спасателям пришлось эвакуировать с Приполярного Урала 14 туристов, в том числе троих детей. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Сигнал в учреждение поступил из МЧС России днем 14 августа. Республиканским спасателям стало известно о том, что в горах Приполярного Урала, в Печорском районе, долине горы Манарага, не смогла самостоятельно сплавиться по реке Косью группа туристов.

Они осуществляли спуск по реке, у нескольких человек порвались лодки. Туристы были, в основном, из Москвы и Ухты. Со службой спасения люди смогли связаться по спутниковому телефону.

К ним на помощь спасатели выехали на машине, а также вылетели на вертолете. Операция длилась с 16 до 19:30.

В итоге все завершилось благополучно и туристов доставили до Печоры.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: туризм, спасатели, коми
  Рубрика: Происшествия
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