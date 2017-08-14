Анастасия Рудакова из Коми вошла в десятку сильнейших на Первенстве России по летнему биатлону

На Первенстве России по летнему биатлону (Отборочный этап Чемпионата мира), который состоялся на базе лыжно-биатлонного комплекса Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" им. А.А. Данилова (г.Чайковский), Анастасия Рудакова из Республики Коми заняла седьмое место в мас-старте(10 км) среди юниорок. Спортсменка пробежала дистанцию за 33:44.3 мин. и сделала три промаха в стрельбе из положения лежа на первом и втором круге.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, "золото" завоевала Наталья Ушкина из Мордовии. Несмотря на три промаха в "лежке", она смогла показать лучший результат по времени, 32:39.4 мин., и занять первое место.



Марина Блинова из Удмуртии финишировала второй. Биатлонистка также совершила четыре промаха (3 – из положения лежа, 1 – в стойке) и, уступив лидеру 4,1 с, стала серебряным призером соревнований.



"Бронза" у Юлии Коншиной из Санкт-Петербурга. Ее результат - 32:55.5 (4 промаха).



В мас-старте участвовали 27 спортсменок из 12 регионов России. Республику Коми представляли Анастасия Рудакова и Юлия Сидоркина, которая заняла 21 место.



"На один промах меньше у Анастасии Рудаковой – и она могла бы попасть в тройку лидеров. В любом случае у нас есть призовое место в спринте, на мас-старте – мы в десятке. Это хороший результат. А Юли Сидоркина, как я уже говорил, новичок. Соревноваться здесь, среди сильнейших – уже победа. Будем ждать от нее успешных выступлений в сезоне", - рассказал тренер сборной Республики Коми по биатлону Николай Рудаков.



На соревнованиях Республику Коми также представляли Илья Батманов и Николай Габов. Они участвовали в мас-старте среди мужчин.



"Николай Габов финишировал 16-м, преодолев 15-километровую дистанцию за 41:38 мин. А у Николая Габова на первом круге в стрельбе из положения лежа сломалась винтовка, и он прекратил гонку. Я всегда говорю: спорт есть спорт – здесь бывает все. В этот раз не повезло, значит, дальше будет лучше", - подытожил Николай Рудаков.

