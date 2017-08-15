День рождения Подзи отметили с Пламенем

15 августа 2017 года, 14:41 | Койгородский

В селе Подзь прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню поселка и 96-летию государственности Коми. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации Койгородского района. По традиции на праздник, прошедший на площади возле Дома культуры, приехали гости из Зимовки, Койгородка, Койдина, Гривы, села Палауз и Заозерья Сысольского района, а также столицы республики.

Накануне праздника его организаторы устроили спортивные соревнования, в которых участвовали дети и взрослые.

11 августа на футбольном поле прошел матч по мини — футболу среди детей. Ни пасмурная погода, ни лужи на поле не помешали игрокам показать красивую игру.

12 августа прошла летняя Спартакиада, в рамках которой жители поселка соревновались на волейбольной площадке, в состязаниях по легкой атлетике (толкании ядра, метании копья, по прыжкам в длину), выявили сильнейших игроков по шашкам, шахматам и даже в домино.

13 августа в селе выявили сильнейших велогонщиков, а для детей провели "Веселые старты".

Концертно-развлекательную программу открыла глава Подзи Ирина Чугаева. После ее приветственных слов на сцене выступил вокальный ансамбль "Пламя-21" МЧС России по Коми, приехавший из Сыктывкара, что стало "изюминкой" праздника. В этот вечер сыктывкарские артисты исполняли песни из своего репертуара, в котором преобладали танцевальные ритмы.

Самодеятельные артисты поселка и гости из села Грива продолжили уровень исполнительного мастерства, который задал ВИА "Пламя". Каждое выступление поддерживалось бурными аплодисментами.

"Солнечная погода позволила нам провести общественно-значимое мероприятие в полном объеме, как мы и планировали. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Дня поселка. Особая благодарность участникам вокального ансамбля "Пламя-21", которые выбрали время для поддержки нашего праздника" — подчеркнула глава Подзи Ирина Чугаева.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: праздник, лето, культура, коми
  Рубрика: Культура
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