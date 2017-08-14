Завтра стартует молодежный конкурс "Лучший призывник Республики Коми – 2017"

Финальный этап Республиканского молодежного конкурса "Лучший призывник Республики Коми – 2017" продлится с 15 по 19 августа. За это звание сразятся двадцать молодых людей призывного возраста, победившие в городских и районных отборочных турах.

Участники начнут свой путь к месту проведения конкурса из войсковой части 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сыктывкара. Там призывники облачатся в армейское обмундирование, посетят музей войсковой части, первый раз выстроятся на плацу и затем на армейском КАМАЗе направятся в региональное отделение ДОСААФ России, где их ждет первое зачетное испытание – стрельба из мелкокалиберной винтовки.

После учебных стрельб будущие солдаты отправятся в военно-полевой лагерь в селе Визинга, чтобы испытать на себе все тяготы и лишения армейской службы и определить лучшего из лучших по десяти направлениям: "Общефизическая подготовка", "Общественно-государственная подготовка", "Оценка действий участника в чрезвычайных ситуациях и командных конкурсах", "Морально-психологическая оценка участников", "Начальная военная подготовка", "История Великой Отечественной войны", "Знание общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации", "Одиночная строевая подготовка и подача команд в качестве командира подразделения", "Инженерное оборудование и маскировка позиций", "Стрельба из мелкокалиберной винтовки".

Кроме этого, участников ждут увлекательные мастер-классы по разминированию местности, оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях, десантирование с БРДМ и "Урала", прокладка линии связи, военно-тактическая игра на местности "Удержание укреплений района", встреча с ОМОНом, преодоление общевойсковой полосы препятствий. В программе также значатся изучение строевой песни, матч с футболистами "Новой генерации", игра "Лазертаг".

Конкурс "Лучший призывник Республики Коми" пройдет в третий раз. Два года назад его победителем стал житель Сосногорска Даниил Бабкин. В прошлом — его земляк Дмитрий Матрафайло.

*** Организаторами конкурса выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми Государственного автономного учреждения Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив", Военный комиссариат Республики Коми, Министерство внутренних дел по Республике Коми, Войсковая часть 5134 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми, Администрация муниципального образования муниципального района "Сысольский", КРО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана", региональное отделение Общероссийского народного фронта и Некоммерческое оборонно-спортивное партнерство "Центр оборонно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Звезда".