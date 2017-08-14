Благотворители помогли собрать средства на препарат от эпилепсии для девочки из Эжвы

14 августа 2017 года, 18:47 | Сыктывкар
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Девочке из Эжвы помогли приобрести жизненно необходимые лекарства всем миром.

Как сообщает фонд "Сила добра", оплачен и доставлен до Сыктывкара препарат "Файкомпа" на сумму 15800 руб для Ангелины Дружининой из Эжвы. У девочки тяжелое состояние, связанное с частыми приступами эпилепсии. Выяснить причину их активности и тактику лечения мама и медики надеются в Федеральном центре, из которого ждут вызова.

Для Ангелины благотворителями собрано 7150 руб, на приобретение препарата (3уп) понадобилось 25398 руб. 23 коп. Недостающая сумма была собрана обезличенными благотворительными пожертвованиями на счет фонда.

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Комиинформ

  Ключевые слова: лекарство, благотворительность
  Рубрика: Общество
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