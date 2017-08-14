Следователи "воскресили" жительницу сыктывкарского общежития

14 августа 2017 года, 17:40 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жители одного из общежитий Сыктывкара обратились с заявлением в полицию. Они сообщили, что их соседка уже несколько дней не выходит из комнаты. Так как женщина злоупотребляла спиртным, люди решили, что с ней могло произойти несчастье.

В присутствии участкового жители дома вскрыли комнату и увидели придавленное шкафом тело. Участковый осмотрел жительницу комнаты и сообщил в следственное управление СУ СКР по Коми о том, что в общежитии обнаружен труп. Глаза женщины были открыты, конечности холодные. Определить, дышит ли человек, было сложно, так как тело находилось под шкафом.

На место выехали следователи и эксперты. Как сообщили "Комиинформу" в Сыктывкарском подразделении СУ СКР по Коми, во время осмотра экспертами женщина начала издавать звуки. Эксперты установили, что она жива.

Пострадавшую срочно передали скорой помощи и госпитализировали в больницу. По всей вероятности, происшествие случилось с ней во время приступа белой горячки, заметил собеседник агентства.

Происшествием занимается полиция.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: шкаф, тело, следователи, женщина
  Рубрика: Происшествия
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