Следователи "воскресили" жительницу сыктывкарского общежития

Жители одного из общежитий Сыктывкара обратились с заявлением в полицию. Они сообщили, что их соседка уже несколько дней не выходит из комнаты. Так как женщина злоупотребляла спиртным, люди решили, что с ней могло произойти несчастье.

В присутствии участкового жители дома вскрыли комнату и увидели придавленное шкафом тело. Участковый осмотрел жительницу комнаты и сообщил в следственное управление СУ СКР по Коми о том, что в общежитии обнаружен труп. Глаза женщины были открыты, конечности холодные. Определить, дышит ли человек, было сложно, так как тело находилось под шкафом.

На место выехали следователи и эксперты. Как сообщили "Комиинформу" в Сыктывкарском подразделении СУ СКР по Коми, во время осмотра экспертами женщина начала издавать звуки. Эксперты установили, что она жива.

Пострадавшую срочно передали скорой помощи и госпитализировали в больницу. По всей вероятности, происшествие случилось с ней во время приступа белой горячки, заметил собеседник агентства.

Происшествием занимается полиция.