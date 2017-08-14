Фотографы и художники из Финляндии привезли в Коми "синяк на память"

В центре культурных инициатив "Югор" при грантовой поддержке Frame Finland готовится к открытию международная выставка Mustelma. Она объединит в себе четыре проекта на абсолютно разные темы. Авторы этих работ – гости из Финляндии Каролина Паатос, Элина Рантасуо, Яни Пурхонен и Филиппо Замбон.

Как рассказала "Комиинформу" координатор проекта Ксения Таубина, среди гостей есть и фотографы-документалисты и художники. И каждый самобытен. Так, К.Паатос представит фотопроект "Девочки ковбои", которым постарается изменить бытовое представление о том, как выглядят эти люди и показать людям актуальный портрет. Материал для выставки они собирала наблюдая за жизнью двух девочек, которые растут на отдаленном ранчо в Северной Неваде.

W.a.s.t.e. ("Отходы") – это фотопроект Ф.Замбона, затрагивающий вопросы системы управления отходами в мире. Он повествует о жизни и работе населения Индии и Мексики, которое занимается сбором мусора. Проект критикует потребительское поведение современного общества.

Э.Рантасуо представит графические работы и авторскую керамику, через которые порассуждает со зрителем на тему влияния воображения и суеверий на мировоззрение людей прошлого. А художник из Хельсинки Я.Пурхонен через творчество постарается отразить свое восприятие тем общности и понимания.

По задумке авторов, выставка носит название Mustelma (переводится с финского как "Синяк") из-за созвучия с финским словом muistaa ("помнить"). Тем самым они говорят: "Есть вещи, о которых нужно помнить, даже если это больно".

Прибывшие 11 августа иностранцы с пользой проводят время в Сыктывкаре. Так, они уже посетили художников из Коми, которые находятся на пленэре "Клюква" в поселке Краснозатонский, побывали в Доме народных ремесел "Зарань" и познакомились с постоянной экспозицией этнографического отдела Национального музея Коми.

Открытие выставки "Mustelma" назначено на 17:00 19 августа. Проработает она до 24 сентября. Во время ее работы в центре "Югор" состоится серия встреч в формате artist talk (разговор с художником). Подробнее узнать о проекте и его авторах можно в группе выставки во "ВКонтакте".



