Ряды сыктывкарского "Строителя" пополнил новый полузащитник Антон Оппенлендер

14 августа 2017 года, 13:34 | Сыктывкар
Фото Минспорта Коми

Сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель" продолжает трансферную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Как рассказал директор клуба Константин Агафонов, ряды команды пополнил полузащитник Антон Оппенлендер.
Игрок уже прибыл в расположение "Строителя".

"Это опытный хоккеист, игравший в топовых клубах России. Мы уверены, что он поможет решить задачи на сезон, которые ставятся перед командой", - отметил К. Агафонов.

Прошлый сезон Антон Оппенлендер провел в составе "Уральского Трубника". Также выступал за "Байкал-Энергию", "СКА-Нефтяник", "Енисей".

Отметим, что "Строитель" сегодня, 14 августа, приступил к учебно-тренировочным занятиям на базе лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт.

Антон Оппенлендер – родился 28.01.1984, г. Краснотурьинск. Рост 185 см, вес 80 кг. Мастер спорта.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, кадры
  Рубрика: Спорт
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