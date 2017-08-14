Ряды сыктывкарского "Строителя" пополнил новый полузащитник Антон Оппенлендер

Сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель" продолжает трансферную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Как рассказал директор клуба Константин Агафонов, ряды команды пополнил полузащитник Антон Оппенлендер.

Игрок уже прибыл в расположение "Строителя".

"Это опытный хоккеист, игравший в топовых клубах России. Мы уверены, что он поможет решить задачи на сезон, которые ставятся перед командой", - отметил К. Агафонов.

Прошлый сезон Антон Оппенлендер провел в составе "Уральского Трубника". Также выступал за "Байкал-Энергию", "СКА-Нефтяник", "Енисей".

Отметим, что "Строитель" сегодня, 14 августа, приступил к учебно-тренировочным занятиям на базе лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт.

Антон Оппенлендер – родился 28.01.1984, г. Краснотурьинск. Рост 185 см, вес 80 кг. Мастер спорта.