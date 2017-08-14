За бюджетами четырех районов Коми проследят на региональном уровне

Правительство Коми напомнило руководителям муниципалитетов об их персональной ответственности за исполнение обязанностей перед нанятыми ими подрядчиками. Отдельно чиновники проследят за подготовкой бюджетов некоторых районов региона. Соответствующее распоряжение главы было опубликовано 11 августа.

Документ призван повысить финансовую ответственность органов местного самоуправления за организацию закупки товаров и услуг для муниципальных нужд, предупредить нарушения в этой сфере, оптимизировать и повысить эффективность и результативность закупок.

Распоряжение рекомендует руководителям администраций всех муниципалитетов республики наделить с 1 января 2018 года финансовые органы районов полномочиями, позволяющими определять подрядчиков для муниципальных заказов (местных органов, казенных и бюджетных учреждений). Подготовить соответствующие распоряжения необходимо к 1 октября 2017 года. Отчитаться об этом в Министерство финансов региона они должны до 15 октября.

Еще один пункт распоряжения – предупредить руководителей администраций муниципалитетов о персональной ответственности за нарушение сроков и порядка оплаты работы подрядчика при госзакупках. По статье 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях за такие нарушения предусматривается наказание должностного лица штрафом от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Если это повторное нарушение, то чиновник может быть дисквалифицирован на 1-2 года.

Также Министерство финансов республики в 2018 году должно контролировать, чтобы Корткеросский, Прилузский, Сысольский и Удорский районы приняли меры по обеспечению платежеспособности местных бюджетов, в том числе утвердили полные суммы ассигнований на первоочередные расходы и готовы своевременно финансированию их в течение финансового года.

Следить за исполнением распоряжения должна председатель правительства Коми Лариса Максимова.