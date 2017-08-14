Коми выиграла грантовый конкурс на создание новых образовательных программ

14 августа 2017 года, 11:29 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Благодаря победе в конкурсе Министерства образования и науки России, Республика Коми получит федеральную субсидию на 2018 год для разработки и распространения в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса.

14,9 миллиона рублей будут направлены на реализацию новых образовательных программ среднего профессионального образования, которые соответствуют современным стандартам и передовым технологиям, сообщает пресс-служба главы и правительство региона.

Работа по участию в конкурсе проводилась по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Вопросы активизации участия региона в реализации федеральных проектов поднимались в мае текущего года на рабочей встрече Главы республики Сергея Гапликова и министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Грантовый конкурс был организован в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий ("Рабочие кадры для передовых технологий").

По этому проекту к 2020 году каждый третий выпускник по программе среднего профессионального образования в силу внедрения новой системы подготовки кадров будет проходить государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Также планируется открытие на базе профессиональных образовательных организаций пяти центров компетенций, кроме того каждая вторая профессиональная образовательная организация будет готовить специалистов по рабочим профессиям и специальностям, входящим в Топ-50 наиболее востребованных и престижных направлений подготовки.

Цель приоритетного проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий ("Рабочие кадры для передовых технологий")" - создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Основные направления реализации - внедрение нового содержания и технологий обучения, подготовка новых кадров для системы среднего профессионального образования, поддержка и развитие движения "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Напомним, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сформировало список 50-ти наиболее перспективных востребованных на рынке труда профессий, которые требуют среднего профессионального образования. Топ-50 специальностей составлен совместно с Министерством образования и науки России, Агентством стратегических инициатив, Советами по профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, объединениями профсоюзов и работодателей, органами власти, образовательными организациями и т.д.

*** WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Комиинформ

  Ключевые слова: школы, правительство, образование, молодежь, коми, дети
  Рубрика: Общество
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