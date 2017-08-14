Подсудимых по делу о взрыве на шахте "Воркутинская" оправдали

Воркутинский суд вынес решение по делу о взрыве на шахте "Воркутинская". Трое начальников подразделений ОАО "Воркутауголь" оправданы, хотя гособвинение просило реальные сроки для двоих из них.

Напомним, 11 февраля 2013 года на участке по добыче угля №8 структурного подразделения ОАО "Воркутауголь" "Шахта Воркутинская" произошел взрыв на глубине 800 метров, в результате которого погибли 19 горняков, одному шахтеру был причинен тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, авария произошла из-за взрыва метанопылевоздушной смеси в районе камеры приводов ленточного конвейера. В феврале 2014 года обвинение по делу о взрыве на шахте "Воркутинская" предъявили трем должностным лицам: начальнику участка по добыче угля Андрею Лучинину, начальнику участка вентиляции и техники безопасности Данилу Вихрову и главному инженеру шахты Сергею Моисееву. В отношении них возбудили уголовные дела по части 3 статьи 216 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц"). В октябре 2014 года Воркутинский суд вернул уголовное дело на доследование.

В декабре 2015 года у одного из подсудимых произошло психическое расстройство, исключающее возможность явки подсудимого на процесс.

В июле 2017 года судебное следствие завершилось, суд удалился в совещательную комнату. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.

Гособвинение просило для А.Лучинина наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права занимать должности в угольной промышленности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций роком на два года. Д.Вихрову прокурор запросил шесть лет лишения свободы в поселении с лишением права занимать должности в течение двух лет. С.Моисеева могли амнистировать.

Само предприятие "Северсталь" отказалось от предъявления иска по причиненному ущербу, который составил свыше 200 млн рублей.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, 13 августа суд оправдал всех участников процесса. Гособвинение не согласно с решением и обжалует приговор.