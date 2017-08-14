Прием заявок на "Туйвеж" продлен до 27 августа

14 августа 2017 года, 8:34 | Сыктывкар
Фото Андрея Шопши

До 27 августа продлён срок приёма заявок на участие в V Международном фестивале визуальных искусств финно-угорских народов "Туйвеж" (Перекресток). Уже зарегистрировались более ста участников, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Прием заявок на отборочный тур "Туйвеж" продлен до 27 августа по многочисленным просьбам участников. Даты проведения фестиваля на творческих площадках Сыктывкара остаются без изменений – с 26 по 29 сентября.

К участию в фестивале приглашаются профессионалы и любители в области кино и фотоискусства из регионов России и других государств без возрастного ограничения.

По словам директора республиканского учреждения "Комикиновидеопрокат" Виталия Лифляндского, уже зарегистрировано более ста заявок. Свои творческие наработки представят авторы из Коми, Карелии, Удмуртии, Мордовии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Пермской, Мурманской, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга.

Визитной карточкой фестиваля в этом году станет отдельная конкурсная программа в номинации "Экология и туризм". В рамках 80-летнего юбилея АУ РК "Комикино" будут отмечены видео и фотоработы, отражающие тему истории и развития киноотрасли Республики Коми.

Напомним, Международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов "Туйвеж" (Перекресток) – уникальное направление в развитии финно-угорского сотрудничества. Первый "Туйвеж" состоялся в октябре 2009 года, заложив новую традицию – проводить мероприятие один раз в два года.

***Организатором фестиваля, при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, выступает "Комикиновидеопрокат". Соорганизаторами являются Финно-угорский этнокультурный парк, Центр культурных инициатив "Югор" и Филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".

Комиинформ

  Ключевые слова: туйвеж
  Рубрика: Культура
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