Минпромторг предложил вернуть чиновникам дорогие подарки

Минпромторг предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже 3 тысяч рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП). Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий НХП, которые ведомства смогут закупать без конкурса. Об этом сообщают "Известия".

Минпромторг разработал проект "дорожной карты" по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов. "Известия" ознакомились с документом. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области поручил подготовить такую "дорожную карту" к 31 августа.

В документе предложено увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить госслужащим и в рамках протокольных мероприятий, если презент относится к художественным промыслам. Для этого нужно внести изменения в Гражданский кодекс.

В Минпромторге считают, что ограничение подарков госслужащим стоимостью 3 тыс. рублей "сильно повредило" отрасли НХП.

"Многие производители — особенно холодного оружия, изделий из серебра — просят, чтобы эту норму для продукции народных художественных промыслов отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для них это условие", — пояснила "Известиям" пресс-секретарь министра промышленности и торговли Залина Корнилова.

В Минтруда не смогли предоставить оперативных комментариев. Также, согласно проекту, должен быть проработан механизм госзакупок изделий НХП без аукциона в рамках механизма "единого поставщика". Залина Корнилова отметила, что "с 2014 года государственные структуры могут покупать изделия признанного художественного достоинства без конкурса (по 44-ФЗ)".

"Но об этом не все знают. Мы сейчас оцифровали весь архив таких изделий. Сделаем его открытым, чтобы любой госзаказчик мог посмотреть и купить их без конкурса. Вектор движения понятен: с помощью государственных ведомств будет набираться солидный объем заказа", — сообщила Залина Корнилова.

По словам председателя правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадия Дрожжина, представители отрасли уже давно пытались добиться, чтобы в рамках госзаказа для протокольных мероприятий закупались изделия народных промыслов, и такие подарки не ограничивались по цене.

"Сейчас подарки не должны быть дороже 3 тыс. рублей. Что можно купить на эти деньги? Если только матрешки. А для протокольных мероприятий федерального уровня должны быть хорошие сувениры", — сказал Геннадий Дрожжин.

Он уточнил, что из-за существующих ограничений качественные изделия народных художественных промыслов практически не закупаются, вместо них нередко приобретают дешевые импортные аналоги.

"По таким подаркам судят о народной художественной культуре, а из-за существующих ограничений они оказываются довольно низкого качества. Между тем у нас могут делать уникальные вещи", — отметил Геннадий Дрожжин.

По его словам, достойным подарком для мероприятий на высшем уровне могла бы стать лаковая художественная миниатюра (Федоскино, Палех, Холуй), жостовские подносы, гжель и т.п. Подобные подарки могут стоить в районе 10 тыс. рублей.

Член Адвокатской коллегии Москвы Михаил Черба заметил, что чиновникам необходимо исключить возможность злоупотреблений при госзакупках без конкурса.

"Рисков предостаточно. Объекты НХП могут производиться не одним, а сразу множеством конкурирующих предприятий. Например, если всего два предприятия производят сувенирную продукцию и используют общее наименование места происхождения товара, то выбор одного из них в качестве единственного поставщика может нести существенные коррупционные риски. Кроме того, закупка может быть оспорена конкурентом", — считает Михаил Черба.

По его словам, есть риск, что такие ситуации будут повсеместно возникать в случае реализации планов Минпромторгаяч