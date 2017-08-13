В Эжве пропал страдающий эпилепсией мужчина
Полиция Сыктывкара разыскивает пропавшего Дениса Ковалева.
По информации правоохранителей, 40-летний мужчина 23 июля ушел из дома по адресу ул.Мира,17 и пропал.
На вид ему 40 лет, рост около 167 см, средней полноты, волосы короткие, темно-русые, страдает эпилепсией.
Мог находиться вместе с молодой собакой породы немецкая овчарка. Собака - темного цвета, морда черная, откликается на кличку Альма.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефону доверия 63-81-00; 63-81-01 или по телефонам 63-81-27 (группа розыска) или 02.
Анонимность гарантируется.
Юлия Николаева
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
Новости mediametrix
Видео
Поздравления
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В 1759 году русские войска и х союзники разгромили прусские войска в сражении при Кунерсдорфе.