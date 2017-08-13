В Эжве пропал страдающий эпилепсией мужчина

13 августа 2017 года, 13:25 | Сыктывкар

Полиция Сыктывкара разыскивает пропавшего Дениса Ковалева.

По информации правоохранителей, 40-летний мужчина 23 июля ушел из дома по адресу ул.Мира,17 и пропал.

На вид ему 40 лет, рост около 167 см, средней полноты, волосы короткие, темно-русые, страдает эпилепсией.

Мог находиться вместе с молодой собакой породы немецкая овчарка. Собака - темного цвета, морда черная, откликается на кличку Альма.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить в дежурную часть по телефону доверия 63-81-00; 63-81-01 или по телефонам 63-81-27 (группа розыска) или 02.

Анонимность гарантируется.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: эпилепсия, эжва, поиски, мужчина, МВД
  Рубрика: Происшествия
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