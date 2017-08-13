Сбытчик поддельных диагностических карт автомобилей из Вуктыла "отделался" испугом

Вуктыльский городской суд Коми вынес приговор в отношении жителя Вуктыла, который печатал поддельные автомобильные карты. Мужчина обвинялся в преступлении по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его сбыта).

По информации суда, мужчина с целью обогащения решил организовать сбыт диагностических карт автомобилей, которые подтверждают исправное техническое состояние транспорта и предоставляют право на заключение договора обязательного страхования.

Технический осмотр проводится только аккредитованными операторами, техническими экспертами, а также организациями. Специалист визуально осматривает авто, может применить средства технического диагностирования, в том числе передвижные.

Вуктылец решил обойти обязательные процедуры и нашел в социальной сети неизвестного человека, который пообещал ему изготовить поддельные диагностические карты техосмотра.

Жителю Коми поручили искать клиентов, желающих получить диагностическую карту без проведения фактического осмотра, а затем отправлять данные клиентов неустановленному лицу для подделки документа. Часть полученных от клиентов денег должна была уходить изготовителю подделок.

Вуктылец разместил "ВКонтакте" информацию о проведении технического осмотра без фактического осмотра транспортного средства, указав свой телефон. После этого он нашел в сети компьютерную программу, позволяющую вносить данные транспортного средства в диагностические карты и с помощью нее начал продвигать свой "бизнес".

За совершение описанного преступления суд назначил вуктыльцу условное наказание в виде лишения свободы сроком на год с таким же испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу.