В Коми из Украины прибудут православные святыни

Впервые в истории православия Коми в наш регион будут доставлены частицы мощей Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи из Украины. Верующие смогут поклониться им с молитвами об исцелении болезней, в том числе особо тяжелых и смертельных.

Как сообщил "Комиинформу" секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп, архиепископ Питирим договорился с Каменской епархией Украины о доставке в Коми частиц мощей Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи. Их прибытие ожидается в период Успенского поста, который начнется 14 августа.

"Частицы мощей сначала будут доставлены в Свято-Стефановский кафедральный собор, затем в Свято-Казанский храм в Кочпоне. После Сыктывкара в своих городах их увидят ухтинцы и сосногорцы", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, Лазарю Четверодневному принято молиться об исцелении от заболеваний, в особенности относящихся к разряду трудноизлечимых и смертельных, а также – о даровании любви и милосердия тем, кто осуществляет уход за такими больными. Иоанн Предтеча помогает тем, кто обращается к нему в трудных жизненных ситуациях, диктующих необходимость разрешить сложные задачи, а также – при болезнях головы.

"По традиции прихожане смогут оставлять записки с именами тех, за кого наши священнослужители будут молиться перед частицами мощей во время служб. Когда будут определены точные даты прибытия святынь, епархия непременно оповестит об этом светлом событии паству", - добавил отец Филипп.

*** Лазарь Четверодневный - именно тот друг Господа, которого он воскресил за день перед входом в Иерусалим, показав иудейскому народу пример торжества жизни над смертью. В память о том событии ежегодно накануне Вербного воскресенья празднуется Лазарева суббота. Со смерти Лазаря прошло уже четыре дня, когда Иисус Христос, убитый горем, вернул его сестрам Марфе и Марии живым.