Сыктывкарцы играли в баскетбол, сдавали нормы ГТО, стреляли из арбалета и поливали из брандспойта

12 августа 2017 года, 13:50 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

Дождливая погода сказалась на количестве жителей столицы Коми, пришедших на Стефановскую площадь, где 12 августа расположилось большинство площадок Дня физкультурника. Но сторонников здорового образа жизни собралось достаточно, чтобы уже можно было считать спортивный праздник состоявшимся.

На его открытии министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной приветствовал пришедших любителей спорта и наградил людей, внесших вклад в развитие этой сферы.

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"Сегодня у населения есть возможность активно провести этот день. Праздник отмечается во всех городах и районах республики по своим программам. Программы разнообразные. Появляются новые виды спорта, в которых можно попробовать свои силы. В это время тренеры присматривают перспективных ребят, чтобы пригласить их в спортивные секции. Но самое главное – это здоровье", - подчеркнул министр.

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Нужный настрой придал участник Олимпийских игр, тренер сборной Коми по лыжным гонкам и в свободное время музыкант Андрей Нутрихин, спев под гитару пару песен на спортивную тематику.

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Все же люди пришли не на концерт, а позаниматься спортом. И для этого им предоставили все возможности. Стефановская площадь на полдня превратилась в спортивный мини-городок.

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У здания Государственного совета Республики Коми расположилась Баскетбольная улица, на которой проходят соревнования по стритболу "Оранжевый мяч".

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Улицу Экстрима у здания Почты России облюбовали любители роликов и скейтбордов. Там же расположились медицинская служба и МЧС России по Коми. Желающие могли примерить узнать свой рост и вес, примерить противогаз.

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Но самое главное развлечение – с помощью сборной Коми по пожарно-прикладному спорту, ставшей второй на чемпионате СЗФО, пострелять из брандспойта по шарикам.

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В этой забаве участвовали даже самые маленькие гости Дня физкультурника.

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Проезд ГТО, расположившийся у доски почета Республики Коми, приняла желающих приобщиться к выполнению нормативов "Готов к труду и обороне!" в тестовом режиме. Впрочем, результаты тех, кто уже зарегистрировался в АИС "ГТО", можно было внести в официальные протоколы. Кстати, в это время на республиканском стадионе проходит фестиваль ГТО среди семей.

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В Интеллектуальном районе, который решили разместить у памятника Владимиру Ленину, проходят турниры по шахматам и бочче. Сеанс одновременной игры там устроил чемпион России по шахматам Владимир Безносиков.

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Немало желающих собралось ну улице Робина Гуда. Народ стрелял из лука, арбалета.

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Можно было поупражняться в спортивно-арифметической игре дартс.

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Под бдительным взором инспекторов ГИБДД юные спортсмены могли побороться за звание лучшего в гонках на самокатах и велосипедах на улице Безопасное колесо. На улице Силачей состоится турнир по мас-рестлингу и силовым видам спорта. Неподалеку развернулись стенды спортивных школ Сыктывкара.

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Самых маленьких любителей спорта развлекали аниматоры.

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В это время на Республиканском стадионе проходят соревнования по мини-футболу и флорболу, а "Северная Олимпия" принимает турнир по хоккею с мячом. Поклонники легкой атлетики устроили кросс на лыжной базе "Динамо". Любителей настольного тенниса пригласила посоревноваться Детско-юношеская спортивная школа №2.

Илья Баканов

  Ключевые слова: физкультура, фестиваль, праздник, зож, гто
  Рубрика: Спорт
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