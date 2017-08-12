Правила выдачи сертификатов для переселенцев из районов Крайнего Севера изменены
Новым постановлением правительства РФ изменен порядок выдачи государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера.
Напомним, выдача сертификатов проводится в рамках федеральной целевой программы "Жилище". В Республике Коми они ежегодно выдаются, большей частью, жителям Воркуты и Инты, подпадающим под критерии участников программы.
"Новое постановление решает важный вопрос с очередностью. Раньше, если гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера, по той или иной причине временно переходил из одной категории очередности в другую, он терял место в очереди. А если возвращался, то только в ее конец. Теперь же, например, граждане с инвалидностью, которым по результатам медико-социальной экспертизы временно понижали группу инвалидности, смогут вернуться в то же место в очереди, что занимали до смены категории", - сообщает Минстрой РФ.
По правилам программы, сертификаты выдаются в первую очередь гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера. Во вторую очередь – пенсионерам, в третью – гражданам, признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее года на учете в органах службы занятости населения, в четвертую – работающим.
Кроме того, новое постановление устанавливает предельный срок учета совершенных гражданами и членами их семей сделок по отчуждению жилья, принадлежащего им на праве собственности (из суммы сертификата вычитается стоимость отчужденной жилой собственности получателей и членов их семей). До сих пор на сумму сертификата влияли все сделки с жильем с 1998 года. Теперь для данной категории граждан этот срок не будет превышать 5 лет.
Также будет произведен переход учета стоимости жилых помещений с инвентаризационной на кадастровую. Это изменение связано с требованием действующего законодательства, поскольку после 1 января 2013 года органы БТИ не осуществляют оценку стоимости жилых помещений. В случае отсутствия кадастровой стоимости квартиры на указанную дату при определении размера предоставляемого сертификата учитывается величина инвентаризационной стоимости жилого помещения.
Дарья Шучалина
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