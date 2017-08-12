Спасатели Коми устроили для детей "праздник безопасности"

В Сыктывкаре на площадке Дворца творчества и учащейся молодежи состоялась акция "За детскую безопасность", посвященная проводимому в МЧС России Году гражданской обороны.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе МЧС по региону, открыл праздник начальник отдела территориального взаимодействия и применения сил РСЧС ГУ МЧС России по Коми Леонид Капустин. Он пожелал участникам набраться положительных эмоций и почерпнуть как можно больше знаний.

В акции участвовали шесть команд. Для детей подготовили специальный маршрут из шести площадок. Команды должны была пройти все этапы, на каждом из которых специалисты спасательного ведомства обучали ребят правилам безопасности жизнедеятельности.

На одном из этапов сотрудники управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Коми научили детей надевать и пользоваться противогазами, а также провели конкурс, в ходе которого детям необходимо было найти и спасти пострадавшего в задымленной палатке. На другой площадке сотрудники отдела формирования культуры жизнедеятельности населения провели для ребят эстафеты. Участники наперегонки преодолевали дистанцию в 20 метров, передавая друг другу противогаз и защитный костюм Л-1.

Инспекторы ГИМС МЧС России по Коми рассказали детворе правила поведения на водных объектах, объяснили, как помочь тонущему человеку и что делать, если сам попал в чрезвычайную ситуацию на воде. Каждый участник акции попробовал "спасти" своего товарища при помощи спасательного жилета и специальных средств – спасательного круга и "конца Александрова".

Представители Всероссийского общества спасения на водах, отмечающие в этом году свой 145 летний юбилей, познакомили ребят с плавательной техникой, стоящей на их вооружении. Специалисты напомнили, что ни в коем случае нельзя садиться в лодку и катер, а также кататься на скутере без спасательных жилетов.

Спасатели Сыктывкарского филиала СЗРПСО МЧС России продемонстрировали детям современные инструменты и оборудование, которыми они пользуются при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Детям объяснили предназначение каждого инструмента, используемого в спасательном деле.

Кроме того, сотрудники МЧС просто и доходчиво рассказали маленьким сыктывкарцам правила безопасности в природной среде, о том, как не заблудиться в лесу, ориентироваться по компасу и народным приметам, что необходимо брать с собой в поход.