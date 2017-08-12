В Сыктывкаре расследуют дело о мошенничестве на 79 тысяч рублей через Avito

В отдел полиции №1 УМВД России по Сыктывкару обратился местный житель с заявлением о хищении с его банковской карты денежных средств в сумме 79 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что на сайте бесплатных объявлений "Авито.ру" он нашел информацию о продаже запасных частей к автомобилю "Тойота".

В результате интернет-переписки с продавцом сыктывкарец решился внести предоплату за товар. После перевода денег на указанную банковскую карту ему прислали электронную версию накладной, в которой был обозначен номер заказа и данные отправки запчастей.

Однако некоторое время спустя выяснилось, что накладная недействительна и никакого товара по ней не отпускалось.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Ведется следствие.

МВД по Коми призывает жителей региона с осторожностью совершать сделки на сайте "Авито.ру". Сайты бесплатных объявлений – настоящий "клондайк" для мошенников всех мастей. Ежедневно в полицию обращаются десятки жителей республики, ставшие жертвами обмана.

Подобных сайтов в России десятки. На виртуальных площадках люди продают и покупают различные товары: машины, квартиры, земельные участки. Причем стараются сделать это как можно быстрее и с максимальной для себя выгодой. Именно на этом спекулируют мошенники.

Полиция рекомендует оплачивать товар только после его получения и личного осмотра. Не спешите переводить деньги на счета неизвестных физических и юридических лиц, а при малейших сомнениях откажитесь от покупки.