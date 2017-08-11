В Усинске за незаконную помощь мигрантам осудили преступную группу

В Усинске перед судом предстали участники преступной группы, зарабатывавшие на незаконной миграции иностранных граждан.

Как ранее сообщала прокуратура Коми, четверо жителей Усинска и Печоры обвинялись в организации в составе преступной группы незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

Жители Усинска и их знакомый из Печоры в 2015 году решили организовать бизнес по незаконной миграции иностранцев на территорию Коми. За денежное вознаграждение они оказывали содействие иностранным гражданам, в том числе находящимся в РФ нелегально, в получении документов, предоставляющих право на проживание и работу.

Сообщники изготавливали поддельные миграционные карты, медицинские справки и другие документы. К участию в незаконной деятельности они привлекли чиновницу УФМС России по Коми, которая за взятки на основании заведомо поддельных документов фиктивно регистрировала иностранцев.

В результате действий сообщников 13 иностранцев незаконно получили документы, легализующие их пребывание на территории республики.

Уголовное дело в отношении чиновницы миграционной службы Печоры, а также по всем фактам фиктивной регистрации иностранцев и изготовления поддельных документов были выделены в отдельные производства.

Уголовное дело в отношении четверых участников организованной группы расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил Элеонору Шерпа к 2,5 колонии, а также штрафу в 100 т.р. с испытательным сроком на четыре года. Надежда Литт отправится в места лишения свободы на два года с испытательным сроком на три года. Олег Яневский проведет в колонии год и восемь меяцев с испытательным сроком на три года.

Помимо этого, в Коми расследуется аналогичное уголовное дело, связанное с оформлением гражданам Узбекистана, Азербайджана и Украины поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ.