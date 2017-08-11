В Усинске за незаконную помощь мигрантам осудили преступную группу

11 августа 2017 года, 16:05 | Усинск
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Усинске перед судом предстали участники преступной группы, зарабатывавшие на незаконной миграции иностранных граждан.

Как ранее сообщала прокуратура Коми, четверо жителей Усинска и Печоры обвинялись в организации в составе преступной группы незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

Жители Усинска и их знакомый из Печоры в 2015 году решили организовать бизнес по незаконной миграции иностранцев на территорию Коми. За денежное вознаграждение они оказывали содействие иностранным гражданам, в том числе находящимся в РФ нелегально, в получении документов, предоставляющих право на проживание и работу.

Сообщники изготавливали поддельные миграционные карты, медицинские справки и другие документы. К участию в незаконной деятельности они привлекли чиновницу УФМС России по Коми, которая за взятки на основании заведомо поддельных документов фиктивно регистрировала иностранцев.

В результате действий сообщников 13 иностранцев незаконно получили документы, легализующие их пребывание на территории республики.

Уголовное дело в отношении чиновницы миграционной службы Печоры, а также по всем фактам фиктивной регистрации иностранцев и изготовления поддельных документов были выделены в отдельные производства.

Уголовное дело в отношении четверых участников организованной группы расследовали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил Элеонору Шерпа к 2,5 колонии, а также штрафу в 100 т.р. с испытательным сроком на четыре года. Надежда Литт отправится в места лишения свободы на два года с испытательным сроком на три года. Олег Яневский проведет в колонии год и восемь меяцев с испытательным сроком на три года.

Помимо этого, в Коми расследуется аналогичное уголовное дело, связанное с оформлением гражданам Узбекистана, Азербайджана и Украины поддельных сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: приговор, преступники, мигранты
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:46 11.08.2017
Вице-мэр Сыктывкара Сергей Лученков не знал о взятке в 10 млн. рублей
13:43 11.08.2017
В Усть-Цильме нашли скелетированные останки человека
08:17 10.08.2017
Ухтинский завод глиняного кирпича не обучал сотрудников безопасности


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео