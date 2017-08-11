Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут укрепить здоровье на Дне физкультурника, совершить познавательную прогулку по паркам и посмотреть на гонки коптеров.

Закрытие "Русского балета" в Нацгалерее

В воскресенье последняя возможность увидеть "Русский балет" на полотнах краснодарской художницы Натальи Шевченко. Выставка с таким названием завешает свою работу 13 августа.

Среди воплощенных художницей образов – Ида Рубинштейн, Тамара Карсавина, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман.

Итальянские гравюры в Нацмузее

В Выставочном зале Национального музея работает выставка "Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII — начала XIX вв." из собрания Московского музея-усадьбы Останкино. На ней представлены 50 работ из коллекции итальянской видовой гравюры XVII-XIX веков – времени расцвета этого жанра, включающих произведения как прославленных граверов, так и мастеров менее известных или незаслуженно забытых. Среди них – самые ранние листы XVII в. Дж. Фальды и его современника А. Спекки, цикл гравюр XVIII века знаменитого Дж. Пиранези, его последователя Л. Россини – самого крупного в XIX в. итальянского гравера и многие другие.

Каждая дошедшая до нас гравюра – маленькое чудо, поскольку бумага – очень хрупкий материал. Даже без риска порчи от пожара она страдает от света и влаги. Зрителям представится редкая возможность увидеть уникальные произведения "вживую" и оценить всю прелесть маленьких шедевров, привлекающих изысканностью линий и поистине виртуозной техникой владения офортной иглой.

Прогулка по Сыктывкару

В субботу 12 августа состоится очередная познавательная прогулка по Сыктывкару. На этот раз она посвящена истории садов, парков и скверов Усть-Сысольска и Сыктывкара.

Экскурсоводы-историки будут ждать желающих присоединиться к пешеходному изучению столицы Коми в 12.00 в Кировском парке возле большой карты города.

Коптеры в Эжве

12 августа возле администрации Эжвы пройдет фестиваль высоких технологий "Коптерфест - 2017". "Коптерфест" - состязания профессионалов и любителей в навыках управления своими беспилотными летательными аппаратами и в мастерстве полета, где они пролетят через полосу препятствий и поборются за призовые места.

Основная цель проведения необычного фестиваля - формирование в регионе профессиональной команды по дронрейсингу, или гонкам на беспилотных летательных аппаратах, которая в дальнейшем будет отстаивать честь республики на федеральном, а честь России - на международном уровне.

День физкультурника в Сыктывкаре

12 августа в Сыктывкаре масштабно отпразднуют День физкультурника. Жителей и гостей города ожидают 30 спортивных мероприятий, большинство из которых развернутся на Стефановской площади, Республиканском стадионе, крытых катках спортшколы "Северная Олимпия", лыжной базе "Спортивная", в Эжве и на базе других площадок.

Время начала всех мероприятий одинаковое – 10:00. Подробная программа тут.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Валериан и город тысячи планет" (12+)

Фантастика. Режиссер: Люк Бессон. В ролях: Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь. Длительность: 130 минут

Валериан и Лорелин – федеральные агенты, которые перемещаются по Галактике в 2740 году на космическом корабле и борются с вредителями. Миссия приводит их на Альфу – космическую станцию с тысячами инопланетных существ со всех концов вселенной. Среди них есть совершенно разные виды пришельцев – дружелюбные союзники и опасные враги.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 10:10 – 150р., 12:45 – 150р., 16:00 – 170р., 18:35 – 200р., 21:10 – 200р. (3D)

"Темная башня" (16+)

Фэнтези. Режиссер: Николай Арсель. В ролях: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи. Длительность: 101 минута

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения Стивена Кинга. Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Начало сеансов и стоимость: 14:10 – 160р., 17:00 – 170р., 20:30 – 190р.

"Леди Макбет" (18+)

Мелодрама. Режиссер: Уильям Олройд. В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк. Длительность: 95 минут

Викторианская Англия 19-го столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.

Начало сеансов и стоимость: 18:50 – 190р.

"Мульт в кино №56" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 9:15 – 100р., 13:10 – 140р.

"Стань легендой! Бигфут младший" (6+)

Мультфильм. Длительность: 95 минут

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

Начало сеансов и стоимость: 15:20 – 150р. (3D)

"Заячья школа" (0+)

Мультфильм. Длительность: 80 минут

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Начало сеансов и стоимость: 11:40 - 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/