Спасатели продолжают выезжать на вызовы скорой в Ухте и Инте

Сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС помогли ухтинским врачам забрать из дома в больницу женщину-инвалида.

Сообщение о проблеме поступило спасателям рано утром в 4.25. Водитель отказался помогать фельдшерам, указав на то, что ему не оплачивают физический труд, а нужного количества санитаров в Ухте нет.

Как пояснили в "СПАС-Коми", подобная проблема уже три года существует и в Инте. 10 августа в спасслужбу поступило сообщение от горожанки, которая вызвала спасателей к своей соседке. Заболевшая женщина не смогла открыть дверь медикам.

Дверь в квартиру пациентки вскрыли и с помощью спасателей погрузили ее в карету скорой помощи.

Как отмечают в "СПАС-Коми" на подобные вызова сотрудники выезжают два раза в неделю. Отказать в помощи они не могут, так как в опасности находится жизнь человека. Фельдшеры самостоятельно не могут решить эту проблему.