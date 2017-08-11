В Прилузье спасатели искали в лесу подростка

В Микуни 10 августа в лесу потерялась женщина 1962 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. Четыре человека выехали на место, но любительница тихой охоты сама вышла на дорогу и смогла добраться домой.

В Прилузский аварийно-спасательный отряд в 14.30 поступило сообщение о том, что в Объячево потерялся мальчик 2002 года рождения. Подросток, который сам проживает в Сыктывкаре, решил сократить дорогу до своей дачи по лесу и заблудился. Он смог позвонить по телефону близким и сообщить о проблеме.

Спасатели выехали на место, но помощь не понадобилась - мальчик самостоятельно вышел на дорогу.