Наталья Михальченкова: "Нам не нужно шоу, нам нужна правда"

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми выступило с официальным заявлением по поводу произошедшего в Пажгинской школе-интернате, в которой пятеро воспитанников получили ожоги от борщевика. На брифинг для СМИ были приглашены руководители ведомства, а также директора детских домов и эксперты.

Заместитель министра образования Максим Ганов рассказал о мерах, принятых ведомством после публикации материала о происшествии на одном из новостных сайтов. 24 июля, в день выхода материала, по поручению заместителя председателя правительства Коми Натальи Михальченковой была сформирована межведомственная рабочая группа, которая незамедлительно выехала в учреждение. Вечером М.Ганов, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, начальник отдела интернатных учреждений и начальник отдела республиканской прокуратуры уже были в Пажге. Задача была проверить достоверность фактов и состояние здоровья детей.

Первым делом они направились в медицинский кабинет, чтобы проверить записи об обращении детей с ожогами от борщевика. Действительно, дети в разные дни за медицинской помощью обращались. После комиссия ознакомилась с планами по летней занятости, и такое мероприятие, как "Трудовой десант" там значилось, дети были заняты в нем ежедневно по полтора часа. Такого понятия как "рубка борщевика" в документах не значилось.

Рабочая группа встретилась со всеми детьми, которые обращались в медпункт с ожогами. Один из них сказал, что поскользнулся на сырой траве и упал в борщевик. Один мальчик, чьи ожоги и были показаны на фото в вызвавшей резонанс публикации, сказал, что потерял дорогой ему браслет и получил ожоги, пока его искал. Старший воспитатель летней смены на вопрос, привлекались ли дети к уборке борщевика, дал отрицательный ответ.

О ситуации доложили министру, было принято решение провести тщательную служебную проверку. Свою проверку назначила и прокуратура Коми.

Руководство Минобрнауки Коми возмутило, что в названии вышедшей статьи прозвучало, что дети вместо отдыха на море были отправлены на вырубку борщевика. Этот факт был сразу опровергнут. Дети, оставшиеся без попечения родителей, дважды за лето отдыхают в оздоровительных лагерях: один раз на территории республики, один – на морском побережье. В июне дети из Пажги отдыхали в "Чайке" в Коми. По планам предполагалось, что они отдохнут в "Черноморской зорьке" со 2 августа. М.Ганов пояснил, что часто в летней оздоровительной кампании бывают перераспределения. И было принято решение определить пажгинских детей в пятую смену с 16 августа в детский оздоровительный комплекс "Спутник" в Ростовской области. Оздоровительный эффект от пребывания что на Чёрном, что на Азовском море идентичен, а инфраструктура "Спутника" более приспособлена для детей.

Официальная комиссия собрала показания всех педагогов учреждения, как организована занятость детей. В пояснениях старшего смены подтвердились факты, что 14 и 15 июля троих воспитанников (двоим по 17 лет, одному – 19) по просьбе старшего инструктора по труду привлекли к работе по уборке корней молодых побегов борщевика в труднодоступном месте за баней. При этом и.о.руководителя школы-интерната не знала о том, что воспитанников привлекли к уборке борщевика.

Параллельно свое расследование проводит Следственный комитет РФ, который опросил всех детей. Его выводы будут обнародованы позднее, но по факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причинно-следственной связи получения ожогов детьми от привлечения к работам.

"Факт привлечения детей подтвержден, как и то, что это стало причиной ненадлежащего контроля как со стороны воспитателя, так и со стороны старшего смены и руководства учреждения. Подтверждено, что допустили участие детей в нарушение всех норм трудового и санитарного законодательства. На линейке от инструктора по труду прозвучала просьба к старшим ребятам выкопать борщевик, воспитатели могли это предотвратить. Ведь воспитатель отвечает за жизнь и безопасность детей. Не знать, что рубка борщевика является опасным условием труда, они не могли", - резюмировал М.Ганов.

Педагогов, допустивших нарушение, привлекли к мерам дисциплинарной ответственности. Минобрнауки Коми рекомендовал провести мероприятия для педагогов и руководящего состава Пажгинской школы-интерната на предмет соответствия занимаемой должности.

Он добавил, что борщевик – настоящее бедствие для Пажги. Задеть его можно просто идя по сельской дороге.

Директор детского дома Католикова Любовь Витенкова отметила, что российским законодательством жестко регламентировано то, что делать нельзя, но совершенно не регламентировано то, что можно. Она уверена, что ребенок должен учиться зарабатывать деньги. Но существующие нормы запрещают привлекать детей к труду. Той же точки зрения придерживаются ответсек Комиссии по делам несовершеннолетних Любовь Кимпицкая и директор детского дома №1 Людмила Сафронова. Дети-сироты, устраиваясь на работу, теряют пособия. Соответственно, трудиться им невыгодно. Да и причина многих случаев самовольного ухода из детских домов – попытки детей нелегально зарабатывать.

Н.Михальченкова поблагодарила общественность, которая отстаивает права детей. Она выразила благодарность и журналистам, при этом призвав их пользоваться достоверной информацией.

"Нам не нужно шоу, нам нужна правда, если в ситуациях есть виновные и есть факты, которые влекут малейшую угрозу жизни и здоровью детей", - подчеркнула зампред правительства.

Она отметила, что ситуация в Пажгинской школе-интернате непростая. Уже год там существует конфликт в коллективе. Два-три года назад там сменился руководитель, в отношении которого и до этого были провокации.

"На глазах детей коллектив с ним не здоровается. Была бесхозность, другие разные обстоятельства. Можете обратиться к местной общественности, вам расскажут, что там было. Поэтому и комиссия, которая прибыла от Уполномоченного по правам ребенка, и все другие субъекты профилактики, которые знают, что учреждение находится лишь на стадии наведения порядка, подтвердят, что учреждение в целом проблемное. Отсутствие директора, который находился в этот момент в очередном трудовом отпуске, усугубило нарушения, которые имели место и за которые все понесут ответственность", - отметила Н.Михальченкова.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова будет разработан комплекс мер по организации деятельности в интересах воспитанников интернатных учреждений, привлечению их к трудовой занятости, особенно в летний период. При этом еще раз будет прописано, что привлекать детей к работе с опасными веществами недопустимо.

Министр заверила, что все виновные понесут наказание и в рамках уголовного, и в рамках административного кодекса. При этом она добавила, что ряд экспертов, общаясь с ней, благодарили директора Пажгинской школы-интерната Алексея Буднего за улучшение работы учреждения и попросили министра не принимать в отношении него репрессивных мер.