Глава Усть-Вымского района: "Качество нового жилья значительно отличается от предыдущего, что отмечают наши новоселы"

Качество новых домов, возведенных в Усть-Вымском районе по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, значительно отличается от предыдущего. Жилье гораздо лучше, и это отмечают сами новоселы.

Об этом заявил глава Усть-Вымского района Василий Лютоев, комментируя итоги визита главы региона Сергея Гапликова в муниципалитет.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Коми подходит к логическому завершению.

"Во время визита главы вы увидели, что в Студенце все закончено и люди в новых зданиях уже живут. Жешарт немного отстает, но, тем не менее, по словам подрядчика, и нашим прогнозам у нас есть шансы окончить работы по этому дому в срок до 1 сентября. как об этом говорил и глава республики. Но самое главное - это то , что качество нового вводимого жилья намного отличается от предыдущих этапов".

В. Лютоев, общаясь с журналистами, также подчеркнул, что все замечания, высказанные главе Коми и ему лично от жителей старого района Микуня были услышаны и приняты к сведению. Претензий же у новоселов - нет.