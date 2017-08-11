За три года работы реестра "нового аварийного жилья" более тысячи семей получили законные качественные квартиры

Общероссийский народный фронт подвел итоги работы реестра "нового аварийного жилья" за три года. За это время реестр стал действенным инструментом общественного контроля качества домов, построенных по программе расселения аварийного жилья. Эксперты ОНФ смогли добиться устранения строительных дефектов в 61 доме и 1,2 тыс. семей получили свое законное качественное жилье.

Напомним, в ходе мониторинга исполнения указа президента РФ по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем летом 2014 г. эксперты Центра ОНФ "Народная экспертиза" обнаружили системную проблему – новые дома по программе расселения аварийного жилья порой сдавались в таком безобразном состоянии, что мало чем отличались от тех ветхих домов, из которых люди должны были выехать. В результате родилась идея систематизировать такие сведения и создать реестр, в который бы включались дома со значительными строительными дефектами - так называемое "новое аварийное жилье".

Всего за время существования реестра эксперты внесли в него 99 домов из 27 регионов общей площадью 119 тыс. кв. м, в которых проживали более 2 тыс. семей.

"Ведя этот реестр, мы сумели создать действенный механизм взаимодействия граждан, Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональных и муниципальных органов власти в целях исправления выявленных строительных недостатков, - сообщил руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков. - В регионах разрабатываются "дорожные карты" устранения нарушений в домах, построенных при реализации программы по расселению аварийного жилья, проводятся рейды для проверки качества домов. Все это позволяет гражданам в итоге получить нормальное жилье".

Каждый дом, включенный в реестр "нового аварийного жилья", это отдельная история. Например, два дома №33 и №35 на ул. Карла Маркса в г. Соколе Вологодской области попали в реестр еще в ноябре 2014 г. В домах отсутствовала вентиляция чердачного помещения, было зафиксировано нарушение строительных норм и правил по выполнению кровельных работ, деформация отделочного слоя в жилых и в подвальных помещениях. Кроме того, оказалось, что при строительстве применялись бывшие в употреблении железобетонные плиты с дефектами, а в квартирах и подъездах установлены одинарные стеклопакеты вместо двойных. Исправления строительного брака жители домов добивались в разных инстанциях более 2 лет. Только после вмешательства Общероссийского народного фронта началось проведение капитального ремонта, и в домах удалось устранить полностью все дефекты к январю 2017 года.

За 3 года Народный фронт добился устранения строительных дефектов в 61 доме общей площадью 72 тыс. кв. м, и 1,2 тыс. семей смогли получить свое законное качественное жилье. Только за первые шесть месяцев 2017 г. удалось добиться устранения недостатков в 14 домах, в которых проживают 250 семей. В итоге сейчас на контроле у активистов стоит 38 домов в 16 регионах.

Центр "Народная экспертиза" сформировал предложения по решению подобных проблем и представил их главе государства на "Форуме действий" ОНФ в 2014 г. Президент поддержал предложения Центра и дал соответствующие поручения, во исполнение которых с 1 января 2016 г. стала обязательной государственная экспертиза проектной документации малоэтажных многоквартирных домов, а 3 июля 2016 г. была установлена ответственность строительных саморегулируемых организаций (СРО) за качество работы своих членов. Благодаря этим изменениям, а также постоянному контролю активистов Народного фронта, удалось более чем в 2 раза по сравнению с 2015 г. снизить долю строительства домов со значительными дефектами - с 16% до 6%.

Но есть ситуации, которые разрешаются крайне медленно из-за отсутствия должного внимания к проблеме со стороны местных властей. И здесь ответственность должны нести лично главы регионов, которые, согласно поручению президента, должны обеспечить контроль за устранением выявленных дефектов жилых помещений.

Например, эксперты ОНФ обращают внимание на затянувшуюся печальную историю дома №14 на ул. Новая в г. Гагарине Смоленской области, который был включен в реестр в августе 2014 г. За три года в доме смогли отремонтировать только фасад и облагородить придомовую территорию. Однако у жильцов все еще промерзают окна, гниют полы, а канализация работает кое-как.

Не менее сложная ситуация - в доме №17 на ул. Загородная в д. Коляново Ивановской области, где власти так и не смогли исправить допущенные строителями недостатки. У жителей по-прежнему на стенах плесень и трещины, в помещениях - повышенная влажность, а напольные покрытия

деформированы. Зимой же переселенцы жалуются на промерзание водопроводных труб и протечки из вентиляционных отверстий.

"Несмотря на то, что действующая программа расселения аварийного жилья заканчивается 1 сентября этого года, мы будем и далее добиваться от региональных властей устранения всех недостатков в домах из реестра. А так как по решению президента программа переселения будет продолжена, мы по-прежнему будем пристально следить за качеством предоставляемого гражданам жилья. В свою очередь, региональным властям нужно как можно скорее обеспечить исправление всех выявленных дефектов", - подчеркнул Виктор Рожков.