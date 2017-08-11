Четверть специалистов из Коми в возрасте от 50 лет готовы к работе вахтовым методом

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала резюме, размещенные на сайте hh.ru специалистами в возрасте от 50 до 60 лет из Республики Коми.

По данным hh.ru, соискатели от 46 до 55 лет в период с июня по июль 2017 года составили 7% от общего количества кандидатов из Республики Коми. Традиционно самое большое количество резюме приходится на специалистов в наиболее трудоспособном возрасте от 26 до 35 лет (39%), практически каждый четвертый находится в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет. Меньше доля специалистов в возрасте от 22 до 25 лет (16%) и до 22 лет (14%). Соискателей старше 55 лет насчитывается всего 2% от общего количества резюме в регионе за исследуемый период.

Среди соискателей в возрасте от 50 до 60 лет оказалось 70% мужчин и 30% женщин. Учитывая подобный гендерный сдвиг, неудивительно, что самыми популярными профобластями у специалистов в возрасте от 50 до 60 лет стали "Транспорт, логистика" (16%), "Производство" (11%), "Добыча сырья" (10%), "Строительство, недвижимость" и "Рабочий персонал" (по 8%). В пятерку лидеров также вошли: "Бухгалтерия, финансовый учет" и "Продажи" (по 7%).

Зарплатные ожидания у зрелых специалистов из Республики Коми распределились следующим образом: 33% специалистов претендуют на зарплату в размере от 40 до 80 тыс. рублей, еще 27% готовы получать до 40 тыс. рублей, а 10% ожидают доход от 80 до 125 тыс. рублей. Ещё 5% соискателей хотели бы получать свыше 125 тыс. в месяц.

У подавляющего большинства соискателей данной возрастной категории опыт работы насчитывает свыше 6 лет (93%). Стаж от 3 до 6 лет указан у 5% кандидатов, ещё 2% специалистов из Республики Коми в возрасте 50+ успели отработать от 1 года до 3 лет.

Большинство соискателей в возрасте от 50 до 60 лет в разной степени владеют иностранными языками: английским (34%), немецким (16%), украинским (2%). В топ ключевых навыков, которые специалисты чаще указывали в резюме, вошли навыки владения ПК – 22% соискателей 50+ отметили данный факт, организаторские навыки – 19%, а навыки работы в команде оказались развиты у 15% соискателей. Кроме того, 12% обладают навыками по управлению, ведению переговоров и деловой переписки – 11% и 10% соискателей соответственно.

Если говорить о пожеланиях опытных специалистов к типу занятости, то большинство рассматривают работу с полной занятостью (99%). На частичную занятость готовы согласиться 10%, а 4% рассмотрели бы проектную работу. Что касается графика работы, здесь также 96% готовы работать полный рабочий день, 11% устроились бы на работу с гибким графиком, и столько же готовы к сменному графику. Для 8% соискателей приемлемой является удаленная работа, а к работе вахтовым методом готовы 24% специалистов в возрасте от 50 до 60 лет, что является самым высоким показателем по Северо-Западу.

"Сегодня в вакансиях запрещено указывать любые дискриминационные требования к соискателям по полу, возрасту и т.п. Однако, сложно не согласиться с тем, что для большинства специалистов, особенно это касается сфер продаж, маркетинга, PR, информационных технологий, работодатели могут устанавливать определенны возрастные рамки, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. - С другой стороны, в ряде профобластей сохраняется дефицит грамотных специалистов. Касается это, в первую очередь, представителей технических и инженерных профессий, работников из строительной, научной и медицинской отраслей, поэтому возрастные границы здесь гораздо шире. Есть примеры, когда кандидаты зрелого возраста гораздо успешнее своих молодых коллег в определенных профобластях. Например, это касается сфер страхования и консультирования, где уровень доверия к людям сбОльшим жизненным опытом выше. Сохраняется тренд по "смешению" в коллективе специалистов разного пола и возраста, когда в рабочей группе есть место молодым, амбициозным, креативно мыслящим сотрудникам и экспертам старшего поколения, которые развивают наставничество и помогают адаптироваться новичкам. Практика показывает, что такие коллективы более продуктивны".