Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на разработку архитектурной концепции набережной в Кировском парке

10 августа 2017 года, 18:11 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Мэрия Сыктывкара объявила конкурс на разработку архитектурной концепции набережной в Кировском парке

Участниками конкурса могут быть профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы и студенты профильных образовательных учреждений. Победитель конкурса получит 200 тысяч рублей. Призовой фонд будет сформирован из внебюджетных средств. Приём заявок на участие продлится до 1 октября.

"Принять участие в конкурсе смогут не только российские специалисты, но и профессионалы из других стран. Мы специально не ограничиваем географию с целью получить как можно больше отличных, конкурентных работ", - пояснил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Обязательным условием участия в конкурсе является учёт работ победителей конкурса идей оформления набережной, который был проведён мэрией города с 20 июня по 1 августа.

Оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри. Также их оценят жители города посредством интернет-опроса, итоги которого будут учитываться конкурсной комиссией.

"По итогу мы получим готовое архитектурное решение благоустройства набережной. Следующими шагами станет обсчёт стоимости работ и поиск источников их финансирования", - пояснил Владимир Рунг.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Документы для участия в конкурсе могут быть направлены лично, либо почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 331 управление архитектуры, городского строительства и землепользования или по электронной почте: uaig-2004@mail.ru, с пометкой "Конкурс". Контактный телефон (8212) 294-197.

Комиинформ

  Ключевые слова: набережная, конкурс
  Рубрика: Общество
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