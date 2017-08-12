Автоквест "По-Сыктывдински" впервые пройдет в Выльгорте

12 августа 2017 года, 19:41 | Сыктывдинский

Автоквест "По-Сыктывдински", посвященный 96-летию Республики Коми, впервые состоится в селе Выльгорт 22 августа. Организатором автоквеста выступили управление образования администрации муниципалитета и Совет молодых специалистов Сыктывдинского района.

Поучаствовать в квесте смогут команды, сформированные из молодежи от 21 до 40 лет на своих автомашинах. Максимальный состав команды - четыре человека, минимальный - два.

uHWBiw1SCMs.jpg

Участник команды, управляющий автомобильным транспортом, должен иметь стаж управления транспортным средством не менее трех лет.

В течение нескольких часов, перемещаясь на автомобиле в соответствии с маршрутом, участники будут выполнять основные и дополнительные интерактивные задания, а также находить места и коды.

Победит команда, которая правильно выполнит все задания за минимальное количество времени.

qSpTvUL3jL0.jpg

Командам необходимо придумать название экипажа и девиз. Дополнительные баллы получат команды, которые украсят автомобили и будут одеты в одинаковую форму.

Команда-победитель будет награждена дипломом и призами. Объявление победителей и награждение будет производиться непосредственно после финиширования всех команд и подсчета баллов, 22 августа в 17.00 часов на площади села Выльгорт.

***Для участия в автоквесте команде необходимо в срок до 21 августа 2017 года подать заявку по тел. 88(2130)7-15-83, сот. 89083294167 (Сажина Надежда Викторовна).

Геня Джавршян

  Ключевые слова: выльгорт, автоквест
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:11 07.08.2017
Печора проведет III открытый кубок юмора "Марья-моль-2017"
16:07 06.08.2017
Власти РФ изучат меры поддержки волонтеров в регионах
13:25 05.08.2017
Волонтер Победы из Воркуты Дарья Белоглазова получила награду президента России


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Наталья. Необходима механическая коляска. Интересный собеседник, люблю творчество. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

12 августа

В 1759 году русские войска и х союзники разгромили прусские войска в сражении при Кунерсдорфе.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео