Автоквест "По-Сыктывдински" впервые пройдет в Выльгорте

Автоквест "По-Сыктывдински", посвященный 96-летию Республики Коми, впервые состоится в селе Выльгорт 22 августа. Организатором автоквеста выступили управление образования администрации муниципалитета и Совет молодых специалистов Сыктывдинского района.

Поучаствовать в квесте смогут команды, сформированные из молодежи от 21 до 40 лет на своих автомашинах. Максимальный состав команды - четыре человека, минимальный - два.

Участник команды, управляющий автомобильным транспортом, должен иметь стаж управления транспортным средством не менее трех лет.

В течение нескольких часов, перемещаясь на автомобиле в соответствии с маршрутом, участники будут выполнять основные и дополнительные интерактивные задания, а также находить места и коды.

Победит команда, которая правильно выполнит все задания за минимальное количество времени.

Командам необходимо придумать название экипажа и девиз. Дополнительные баллы получат команды, которые украсят автомобили и будут одеты в одинаковую форму.

Команда-победитель будет награждена дипломом и призами. Объявление победителей и награждение будет производиться непосредственно после финиширования всех команд и подсчета баллов, 22 августа в 17.00 часов на площади села Выльгорт.

***Для участия в автоквесте команде необходимо в срок до 21 августа 2017 года подать заявку по тел. 88(2130)7-15-83, сот. 89083294167 (Сажина Надежда Викторовна).