В Санкт-Петербурге откроется выставка о Питириме Сорокине

18 августа в 13:00 в Президентской библиотеке состоится торжественное открытие мультимедийной выставки "Жизнь и творчество выдающегося социолога ХХ века П.А. Сорокина". Это совместный проект Центра "Наследие" имени Питирима Сорокина и Президентской библиотеки, который реализуется при участии Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

На презентации мультимедийной выставки директор Центра "Наследие" Ольга Кузиванова выступит с приветственным словом и проведет лекцию на тему: "П.А. Сорокин и современность". Лекция посвящена актуальности научных трудов ученого, значению его идей для современности, а также деятельности Центра "Наследие" имени П. Сорокина по популяризации научного наследия выдающегося ученого.

Посетители выставки смогут ознакомиться с идейным содержанием основных социологических трудов П. Сорокина, узнать подробнее о вкладе Питирима и Елены Сорокиных в деятельность винчестерского комитета "Фонда помощи воюющей России". Кроме того, экспозиция включает в себя информацию об основных этапах жизненного пути ученого, его детстве, студенческих годах, участии в Русской революции 1917 г., эмиграции в США, где он впоследствии основал факультет социологии Гарвардского университета.

Мультимедийная выставка будет интересна как специалистам, так и широкому кругу лиц, интересующихся историей социологии, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

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