В День республики в Сыктывкаре начнется строительство корпуса звонницы кафедрального собора

Закладка кирпичей в ознаменование начала строительства трехэтажного корпуса звонницы состоится на территории Свято-Стефановского кафедрального собора столицы Коми 22 августа, в день государственности республики.

Как сообщил "Комиинформу" архиепископ Питирим, для участия в церемонии приглашен глава региона Сергей Гапликов. Ожидается, что ритуальную закладку он осуществит вместе с самим Владыкой.

"Кирпичи для первого этажа звонницы нам обещают оплатить компании-меценаты. Параллельно епархия проводит акцию среди православных верующих. Прихожане кафедрального собора жертвуют посильные денежные суммы. Часть из них по их желанию мы записываем на расходы для приобретения кирпичей, необходимых для того, чтобы возвести второй и третий этажи", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, жертвование на один кирпич составляет 25 рублей. Имена прихожан-благотворителей с их согласия фиксируются и будут указаны на кирпичах. Несмотря на то, что впоследствии надписи останутся под внешней отделкой и не будут видны, они все равно навсегда считаются вписанными в историю развития православия в столице Коми. За всех участников акции священнослужители храма молятся поименно на службах в соборе.

"Еще одна хорошая новость – мы заказали пять колоколов мастерам в Москве на общую сумму в пять миллионов рублей весом в две и полторы тонны, в 800 килограмм, в 400 килограмм и в 200 килограмм. Все они будут вылиты из сплава цветных металлов на соответствие нотному стану, чтобы удалось наложить их на нашу музыкальную формулу. Всего вместе с нашими, уже имеющимися, звонница в итоге будет насчитывать дюжину колоколов", - рассказал Владыка Питирим.

Он уточнил, что, помимо ныне используемого традиционного механического звона (его вручную производит звонарь), запланирован еще один вариант – современный электронный. "Мы заложим посредством специальной программы в компьютер нужную мелодию, которая позволит возвещать о начале служб в формате звучания так называемого малинового звона", - добавил собеседник "Комиинформа".