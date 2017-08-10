По горам Приполярного Урала пробегут 230 российских и зарубежных спортсменов

С 14 по 18 августа в Республике Коми пройдет крупнейший в России многодневный горный ультрамарафон – TransUral-2017. Марафон проводится уже в четвертый раз. В 2014 году он пролегал по склонам Южного Урала, в 2015 – Среднего Урала, в 2016 – Северного Урала, а в этом году маршрут будет проложен на Приполярном Урале на территории национального парка "Югыд ва".Разнообразие дистанций и регулярное их обновление – одна из особенностей ультрамарафона. Во всем мире забеги проходят по уже хорошо известным, пройденным не одну сотню раз маршрутам, а вот участников TransUralа каждый год ждет что-то новое.



Правительством Республики Коми приняты меры по усилению безопасности и медицинской поддержки участников мероприятия, проведены межведомственные совещания у заместителя Председателя Правительства РК Анатолия Князева, создан Организационный комитет соревнований, разработано положение ультрамарафона. Был утвержден специальный план медобеспечения, разработан план аварийно-спасательного обеспечения, направлено и уже согласовано обращение в Министерство природы Российской Федерации с просьбой об увеличении количества участников марафона и персонала, работающего на мероприятии – со 150 до 300. На соревнованиях будут дежурить бригада скорой помощи, спасательный расчет. Каждые 10-15 километров будут организованы контрольные пункты и пункты питания, между которыми налажена радиосвязь. Каждый участник получит список обязательного снаряжения, включающего в себя аптечку, одежду и минимальный запас еды на экстренный случай.



Кроме того, проведено комиссионное обследование средств размещения и транспортной доступности, проинспектировано место проведения соревнований. Для комфорта участников марафона подготовлен график приезда и отъезда и разработана специальный экскурсионный маршрут с посещением культурных центров и музеев в Инте. Готовить сюжет о мероприятии будет съемочная бригада телеканала "Юрган".



На данный момент участие в TransUral-2017 подтвердили 230 спортсменов, пять из них – иностранцы – граждане США, Германии, Беларуси, Швеции, что позволяет считать марафон международным.



В первый день ультрамарафона пройдет забег на гору Народная (1895 метров) – высшую точку Урала. Дистанция – 50 километров с набором

высоты до 1300 метров. Первые 20 километров – твердая дорога с короткими болотистыми участками, а затем курумник (каменные россыпи). На второй день участников ждет "хрустальный забег" на гору Баркова – дистанция в 10 километров, высота горы 1320 метров. В третий день – забег на хребет Малдыныр – дистанция 26 километров, наивысшая точка – 1538 метров. В финальный день пройдет круговой забег вокруг массива горы Баркова – 38 километров. Необязательно участвовать во всех четырех забегах – каждый спортсмен может выбрать дистанцию, которую посчитает удобной для себя –и это еще одна особенность ультрамарафона в Республике Коми.



Разработанный администрацией МОГО "Инта" экскурсионный маршрут в рамках культурной программы соревнований получил название "Кольцо Покаяния". В его рамках будут показаны уникальный памятник репрессированным латышам "Dzimtenei" ("Родине"), установленный в 1956 году руками заключенных на территории первого городского кладбища – первый в стране памятник, построенный в годы репрессии руками заключенных; "Рупинтоелис" ("Скорбящий Спаситель") –памятный знак, установленный вильнюсским обществом политссыльных; памятный знак "Женщинам ГУЛАГа"; "Музей истории политических репрессий" (водонапорная башня); памятный знак "Жертвам сталинизма". Продолжительность экскурсии – 2 часа.



Насыщенная спортивная и культурная программа делают ультрамарафон TransUral-2017 уникальным, единственным в своем роде. Ультрамарафон воспитывает дух приключений, популяризирует экстремальный спортивный бег и знакомит участников с прекрасной природой Урала, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

