По горам Приполярного Урала пробегут 230 российских и зарубежных спортсменов

10 августа 2017 года, 13:45 |
Фото «TransUral»

С 14 по 18 августа в Республике Коми пройдет крупнейший в России многодневный горный ультрамарафон – TransUral-2017. Марафон проводится уже в четвертый раз. В 2014 году он пролегал по склонам Южного Урала, в 2015 – Среднего Урала, в 2016 – Северного Урала, а в этом году маршрут будет проложен на Приполярном Урале на территории национального парка "Югыд ва".Разнообразие дистанций и регулярное их обновление – одна из особенностей ультрамарафона. Во всем мире забеги проходят по уже хорошо известным, пройденным не одну сотню раз маршрутам, а вот участников TransUralа каждый год ждет что-то новое.

Правительством Республики Коми приняты меры по усилению безопасности и медицинской поддержки участников мероприятия, проведены межведомственные совещания у заместителя Председателя Правительства РК Анатолия Князева, создан Организационный комитет соревнований, разработано положение ультрамарафона. Был утвержден специальный план медобеспечения, разработан план аварийно-спасательного обеспечения, направлено и уже согласовано обращение в Министерство природы Российской Федерации с просьбой об увеличении количества участников марафона и персонала, работающего на мероприятии – со 150 до 300. На соревнованиях будут дежурить бригада скорой помощи, спасательный расчет. Каждые 10-15 километров будут организованы контрольные пункты и пункты питания, между которыми налажена радиосвязь. Каждый участник получит список обязательного снаряжения, включающего в себя аптечку, одежду и минимальный запас еды на экстренный случай.

Кроме того, проведено комиссионное обследование средств размещения и транспортной доступности, проинспектировано место проведения соревнований. Для комфорта участников марафона подготовлен график приезда и отъезда и разработана специальный экскурсионный маршрут с посещением культурных центров и музеев в Инте. Готовить сюжет о мероприятии будет съемочная бригада телеканала "Юрган".

На данный момент участие в TransUral-2017 подтвердили 230 спортсменов, пять из них – иностранцы – граждане США, Германии, Беларуси, Швеции, что позволяет считать марафон международным.

В первый день ультрамарафона пройдет забег на гору Народная (1895 метров) – высшую точку Урала. Дистанция – 50 километров с набором
высоты до 1300 метров. Первые 20 километров – твердая дорога с короткими болотистыми участками, а затем курумник (каменные россыпи). На второй день участников ждет "хрустальный забег" на гору Баркова – дистанция в 10 километров, высота горы 1320 метров. В третий день – забег на хребет Малдыныр – дистанция 26 километров, наивысшая точка – 1538 метров. В финальный день пройдет круговой забег вокруг массива горы Баркова – 38 километров. Необязательно участвовать во всех четырех забегах – каждый спортсмен может выбрать дистанцию, которую посчитает удобной для себя –и это еще одна особенность ультрамарафона в Республике Коми.

Разработанный администрацией МОГО "Инта" экскурсионный маршрут в рамках культурной программы соревнований получил название "Кольцо Покаяния". В его рамках будут показаны уникальный памятник репрессированным латышам "Dzimtenei" ("Родине"), установленный в 1956 году руками заключенных на территории первого городского кладбища – первый в стране памятник, построенный в годы репрессии руками заключенных; "Рупинтоелис" ("Скорбящий Спаситель") –памятный знак, установленный вильнюсским обществом политссыльных; памятный знак "Женщинам ГУЛАГа"; "Музей истории политических репрессий" (водонапорная башня); памятный знак "Жертвам сталинизма". Продолжительность экскурсии – 2 часа.

Насыщенная спортивная и культурная программа делают ультрамарафон TransUral-2017 уникальным, единственным в своем роде. Ультрамарафон воспитывает дух приключений, популяризирует экстремальный спортивный бег и знакомит участников с прекрасной природой Урала, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: марафон, урал
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:07 09.08.2017
Елена Канева и Наталья Смишко из Коми вошли в десятку сильнейших на этапе Чемпионата России по пляжному волейболу
17:36 08.08.2017
Две хоккеистки из Ухты в составе молодежной сборной России сразятся со сверстницами из Канады
13:31 08.08.2017
Спортсменка из Коми Валерия Лапшина завоевала "серебро" на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео